“Chiến dịch Quang Trung”: Hoàn thành sửa chữa, xây mới gần 4.900 nhà sau 5 ngày phát động

Tính đến 17h ngày 5/12, các địa phương đã hoàn thành xây dựng mới 34 nhà, đã sửa chữa xong 4.858 nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Trong đó, theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường riêng đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 22/11/2025 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính về kinh tế khoảng trên 16.000 tỷ đồng.

Để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng: Tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay “Chiến dịch Quang Trung” vào ngày 01/12/2025 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, tính đến 17h ngày 5/12/2025, số nhà ở sập, đổ phải xây dựng mới: 1.628 nhà (trong đó: Quảng Trị 01, Huế 06, Đà Nẵng 122, Quảng Ngãi 58, Gia Lai 674, Đắk Lắk 655, Khánh Hòa 89, Lâm Đồng 23).

Đến nay, số nhà đã được khởi công xây dựng: 240 nhà (trong đó: Quảng Ngãi 41, Gia Lai 154, Khánh Hòa 37, Lâm Đồng 8). Số nhà đã được xây dựng hoàn thành: 34 nhà (trong đó: Quảng Ngãi 29, Gia Lai 5). Số nhà đã khởi công, chưa hoàn thành: 206 nhà. Số nhà chưa khởi công xây dựng: 1.388 nhà (chiếm 85,3%).

Số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa: 34.352 nhà (trong đó: Quảng Trị 11, Huế 08, Đà Nẵng 424, Quảng Ngãi 524, Gia Lai 31955, Đắk Lắk 1050, Khánh Hòa 298, Lâm Đồng 82).

Đến nay, số nhà đang tiến hành sửa chữa: 18.333 nhà (trong đó: Đà Nẵng 358, Quảng Ngãi 40, Gia Lai 17882, Khánh Hòa 43, Lâm Đồng 10). Số nhà đã sửa chữa xong: 4.858 nhà (Đà Nẵng 66, Quảng Ngãi 475, Gia Lai 4.317). Số nhà chưa tiến hành sửa chữa: 11.161 nhà (chiếm 32,5%)

Trong tuần tiếp theo, số nhà dự kiến khởi công mới: 696 nhà (trong đó: Quảng Ngãi 10, Gia Lai 219, Đắk Lắk 400, Khánh Hòa 52, Lâm Đồng 15). Số nhà dự kiến xây dựng xong: 43 nhà (Quảng Ngãi 5, Gia Lai 38). Số nhà dự kiến tiến hành sửa chữa: 19.561 nhà (Quảng Ngãi 9, Gia Lai 19.102, Đắk Lắk 300, Khánh Hòa 76, Lâm Đồng 74). Số nhà dự kiến sửa chữa xong: 4.988 nhà (Gia Lai 4.927, Đắk Lắk 50, Lâm Đồng 02).

Đối với Hà Tĩnh, địa phương báo cáo không có nhà bị sập đổ, hư hại do bão lũ.

Hiện nay, các địa phương bị ảnh hưởng do bão, lũ vừa qua đang tập trung thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ nhân dân xây dựng lại, sửa chữa nhà ở sau bão, lũ. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương thì tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk số lượng nhà còn cần phải sửa chữa, xây dựng lại là rất lớn. Chính vì vậy cần phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực rất lớn người dân và hỗ trợ tối đa lực lượng của quân đội, công an mới có thể hoàn thành kế hoạch.

Theo VTV