Chia sẻ kinh nghiệm để công tác nhân đạo chuyên nghiệp, bền vững hơn

Phối hợp lan tỏa sức mạnh nhân đạo, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng khó khăn Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan Điểm nhấn của công tác phối hợp giữa Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ tỉnh là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hướng tới các xã vùng biên còn nhiều khó khăn. Từ chương trình này đã huy động được 16 tỷ đồng, xây dựng và nhân rộng 12 mô hình sinh kế, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 34 mái ấm tình thương, nhận đỡ đầu 124 trẻ em, đồng thời trao gần 40 nghìn suất quà, học bổng và sổ tiết kiệm cho phụ nữ, trẻ em và đồng bào khu vực biên giới. Đặc biệt, từ nguồn lực do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, 2 đơn vị đã triển khai 3 mô hình sinh kế tại các xã Na Mèo, Pù Nhi và Tam Lư với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Giá trị lớn nhất của sự phối hợp không chỉ nằm ở nguồn lực huy động hay số lượng công trình, phần việc đã thực hiện, mà còn ở sự thay đổi tích cực trong đời sống người dân, niềm tin của hội viên đối với các tổ chức Hội và sức lan tỏa của tinh thần nhân ái. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, hai đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phối hợp, đa dạng hóa nguồn lực xã hội hóa, nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả và đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh. ­ Chủ động thích ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thiệu Hóa Lê Thị Mai Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra nhiều thuận lợi khi bộ máy được tinh gọn, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phối hợp liên ngành được thực hiện đồng bộ hơn. Từ thực tiễn hoạt động, Hội Chữ thập đỏ xã Thiệu Hóa cho rằng, yếu tố quyết định thành công là sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, sự đồng hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Quan trọng hơn, mọi hoạt động phải lấy người cần trợ giúp làm trung tâm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo. ­ Lan tỏa lòng nhân ái trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Bá Thước Trần Văn Thuấn Điểm nhấn của nhiệm kỳ vừa qua là vai trò kết nối của Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Bá Thước trong huy động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị lớn nhất của các hoạt động nhân đạo chính là tác động tích cực đến nhận thức và hành động của học sinh. Thông qua việc trực tiếp tham gia các chương trình thiện nguyện, nhiều em đã biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, hình thành lối sống trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Mỗi hoạt động nhân đạo trở thành một bài học thực tiễn về lòng nhân ái, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn và phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn nhân cách. Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới, Hội Chữ thập đỏ nhà trường đề xuất đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác nhân đạo; đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động theo hướng phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ số, xã hội hóa nguồn lực; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và đa dạng hóa nguồn quỹ phục vụ hoạt động Hội. Những giải pháp này hướng tới mục tiêu xây dựng trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới giáo dục và phát triển con người toàn diện.