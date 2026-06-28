“Chìa khóa” tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực (Bài cuối): Tháo gỡ “điểm nghẽn”, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá mới

Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội (NQ29) được đánh giá là “chìa khóa” chính sách đặc biệt quan trọng, giúp “rã đông” nguồn lực đất đai đang bị kẹt tại hàng nghìn dự án trên cả nước, bao gồm cả Thanh Hóa. Khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ, đất đai sẽ trở lại đúng vị thế là động lực phát triển cốt lõi. Với tinh thần hành động quyết liệt, đúng luật và không né tránh, Thanh Hóa hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một chu kỳ phát triển bứt phá, bền vững.

Dự án Hồ Thành khu vực II, phường Hạc Thành là một trong những dự án được tỉnh đưa vào danh sách tháo gỡ vướng mắc.

Khi "điểm nghẽn" được tháo gỡ...

Như các bài viết trước đã đề cập, hiện trên địa bàn tỉnh có hàng trăm dự án, công trình chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, làm phát sinh nhiều hệ lụy trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, đồng thời gây lãng phí lớn về nguồn lực xã hội. Theo thống kê, Thanh Hóa có 437 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Đây là con số không nhỏ đối với một địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Mỗi dự án chậm tiến độ không chỉ làm chậm dòng vốn, mà còn làm chậm cơ hội việc làm, nguồn thu ngân sách, tiến trình chỉnh trang đô thị và giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đã triển khai hàng loạt giải pháp với tinh thần chủ động, quyết liệt và rõ trách nhiệm. Mục tiêu tỉnh đặt ra là đến hết quý III/2026 cơ bản hoàn thành việc xử lý các dự án thuộc diện tồn đọng kéo dài, giải quyết dứt điểm những trường hợp đủ điều kiện, đồng thời có phương án xử lý rõ ràng đối với các dự án không còn khả năng tiếp tục triển khai.

Một trong những giải pháp được tỉnh triển khai quyết liệt, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đó là thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh và các tổ công tác chuyên trách để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thành lập BCĐ; đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch có liên quan. Cụ thể như: Quyết định số 787/QĐ-BCĐ ngày 20/3/2026 về việc thành lập các tổ công tác của BCĐ tỉnh; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 27/11/2025; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/3/2026 về khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2026...

Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phân loại cụ thể từng trường hợp; xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền giải quyết, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Những nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh phải xử lý ngay; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét theo cơ chế đặc thù.

Không chỉ dừng ở cấp điều hành, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 24 nghị quyết nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, tỉnh cũng tăng cường siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai. Ngay trong quý I/2026, tỉnh quyết định thu hồi gần 9.000m2 đất của Công ty CP Tập đoàn Miền Núi tại xã Ngọc Lặc do vi phạm pháp luật đất đai. Cùng với đó, hơn 1.900m2 đất của Công ty CP Dịch vụ - Thương mại đa quốc gia Ánh Dương tại phường Nghi Sơn cũng bị thu hồi do chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Những quyết định này cho thấy quan điểm nhất quán của tỉnh là nguồn lực đất đai phải được sử dụng hiệu quả; những dự án không đủ năng lực hoặc cố tình kéo dài phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài những quyết định nghiêm minh trên, sau khi rà soát, loại khỏi danh sách 136 dự án chưa thuộc diện tồn đọng kéo dài, 301 dự án được tỉnh tập trung xử lý. Đến ngày 15/6, đã có 117 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; còn 184 dự án đang được các ngành, địa phương tiếp tục xử lý, trong đó dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo NQ29 của Quốc hội và NĐ147 đối với 8 dự án đủ điều kiện.

Kết quả bước đầu cho thấy, tỉnh quyết liệt vào cuộc, không né tránh việc khó, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài và không để đất đai bị sử dụng kém hiệu quả trong thời gian dài. Những dự án đủ điều kiện được tập trung tháo gỡ để sớm đưa vào khai thác; những dự án không còn khả năng triển khai được xem xét xử lý dứt điểm nhằm giải phóng nguồn lực cho các nhà đầu tư có năng lực hơn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Hiếu, Trưởng Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, nguồn lực đang bị “đóng băng” trong các dự án tồn đọng là rất lớn. Nếu được khơi thông, đây sẽ là dư địa quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nguồn lực ấy không chỉ là diện tích đất hay tổng vốn đăng ký, mà còn là khả năng hình thành các công trình hạ tầng mới, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của địa phương.

... nguồn lực sẽ khơi thông

Thanh Hóa xác định muốn tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực thì trước hết phải có hành lang pháp lý sát thực tiễn, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình thực hiện. Từ yêu cầu đó, tỉnh đã rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án tồn đọng, kéo dài. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc xử lý các dự án thuộc diện tồn đọng kéo dài trong quý III/2026, góp phần giải phóng nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Điển hình như tại phường Hạc Thành, hiện còn 40 dự án tồn đọng, kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đây là khu vực trung tâm của tỉnh, nơi tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ và đô thị. Mỗi dự án chậm triển khai không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất mà còn tác động trực tiếp đến diện mạo đô thị và chất lượng sống của người dân. Bởi vậy, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo xử lý dứt điểm từng dự án. Mục tiêu là sớm đưa 40 “khối băng” dự án này trở lại dòng chảy phát triển, tái tạo nguồn lực đất đai và trả lại không gian sống hiện đại, xứng tầm là trung tâm đô thị của tỉnh.

Trong khi đó, tại phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn hiện vẫn còn 21 dự án tồn đọng. Trong số này có 13 dự án đã xác định được phương án tháo gỡ, 8 dự án còn vướng mắc liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và tài chính. Những dự án như Khu đô thị sinh thái biển Đông Á; Khu dân cư, tái định cư thôn Hồng Thắng; Khu vườn đảo hoang và Hoài niệm thuộc Khu Du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ đều nằm ở những vị trí có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông Hương, phường Hạc Thành đã được tỉnh rà soát đưa ra khỏi danh sách dự án tồn đọng, kéo dài.

Còn tại phường Bỉm Sơn và Quang Trung có 15 dự án tồn đọng, kéo dài. Sau khi rà soát, nghiên cứu, tổ chức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã đưa ra khỏi danh mục dự án tồn đọng, kéo dài 11 dự án. Có 1 dự án tồn đọng kéo dài có phương án khả thi để tháo gỡ theo quy định của pháp luật và nhóm dự án tồn đọng, kéo dài có vi phạm pháp luật đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án là 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách...

Đánh giá về các giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” đối với các dự án đầu tư, công trình, vụ việc liên quan đến đất đai tồn tại kéo dài trên địa bàn tỉnh, các chuyên gia cho rằng: Việc triển khai quyết liệt các cơ chế mới sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư; thúc đẩy sự đồng bộ giữa quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực liên quan. Đây cũng là điều kiện quan trọng để khơi thông các nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài và có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn, trong những ngày đầu tháng 6/2026, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực địa tại hàng loạt dự án trọng điểm của tỉnh. Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương cũng như của tỉnh trong xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt là phải làm đến cùng, làm có kết quả và phải có sản phẩm cụ thể. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm của mình, cùng chung sức giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh, qua đó mở rộng không gian phát triển, khơi thông các nguồn lực và tạo nền tảng vững chắc cho Thanh Hóa bứt phá trong giai đoạn mới!

Bài và ảnh: Xuân Minh