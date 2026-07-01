Chi hội trưởng gương mẫu, trách nhiệm

Suốt 16 năm gắn bó với công tác hội, chị Văn Thị Nga, chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố Tài Lộc, phường Sầm Sơn luôn được cán hộ, hội viên và Nhân dân tin yêu. Bằng sự gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chị Văn Thị Nga (bên trái), chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố Tài Lộc, phường Sầm Sơn trò chuyện, nắm bắt tâm tư hội viên. Ảnh: Trung Hiếu

Chị Nga cho biết: "Tổ dân phố Tài Lộc rộng, dân số đông, nếu không vì cái tâm và trách nhiệm thì khó có thể gắn bó với công việc được. Để phong trào ngày càng phát triển, tôi xác định bản thân luôn gương mẫu nói đi đôi với làm, đồng thời sắp xếp hài hòa giữa công việc kinh doanh của gia đình với các hoạt động của hội. Chính sự cảm thông, động viên của những người thân trong gia đình là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục gắn bó và cống hiến với công việc".

Từ suy nghĩ đó, chị luôn chủ động đổi mới nội dung cũng như hình thức sinh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế, từ đó giúp chị em thấy được lợi ích khi tham gia tổ chức hội. Chị cũng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để kịp thời động viên, hỗ trợ, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong chi hội để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm, chị luôn nhận được sự tin yêu của cán bộ, hội viên và Nhân dân. Hiện, tổ dân phố Tài Lộc có 195 hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động cũng như phong trào của hội. Đây là những lực lượng nòng cốt, tích cực góp phần đưa phong trào của phố và của phường ngày càng phát triển vững mạnh.

Không chỉ làm tốt công tác tập hợp hội viên, chị Nga còn luôn quan tâm hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chị đã giới thiệu với Hội LHPN phường Sầm Sơn những hội viên cần cù, chịu thương chịu khó có nhu cầu để tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất. Hiện nay, chi hội đang có dư nợ hơn 2 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 52 hội viên vay vốn. Ngoài góp phần hỗ trợ nâng cao cuộc sống của hội viên, chị tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện tốt mô hình “Biến rác thải thành tiền”. Đến nay, mô hình này đã lan tỏa trong cộng đồng, nhiều hộ dân trong khu phố cũng tự nguyện cho chi hội vỏ lon, bìa giấy... để bán gây quỹ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nga cho biết: “Toàn bộ số tiền thu được từ bán phế liệu đều được công khai trên nhóm của chi hội để các hội viên theo dõi được biết và sử dụng nguồn tiền này một cách hiệu quả. Từ năm 2025 đến nay, chi hội đã gây quỹ được trên 5 triệu đồng, cộng với các nguồn kinh phí kêu gọi từ các cá nhân, tập thể có tấm lòng hảo tâm, hằng năm chi hội phụ nữ tổ dân phố đã trao nhiều suất quà cho các hội viên khó khăn, ốm đau, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...”.

Trong công tác vệ sinh môi trường, hội viên phụ nữ trong tổ dân phố Tài Lộc là những người tích cực trong việc xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Để có được kết quả này, chị Nga cũng thường xuyên tuyên truyền hội viên cũng như gia đình hội viên giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, duy trì, vận động chị em dọn dẹp vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần; trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường...

Những đóng góp thầm lặng của chị Văn Thị Nga đã góp phần đưa phong trào phụ nữ ở tổ dân phố Tài Lộc ngày càng phát triển vững mạnh. Chị là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì tập thể, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại.

Trung Hiếu