Châu Âu triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đối mặt với nhiều biến động và giá dầu liên tục tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, các nước châu Âu đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Chính phủ Ba Lan áp dụng mức giá trần xăng dầu lần đầu tiên từ ngày 31/3. Ảnh: Euronews

Từ ngày 31/3, chính phủ Ba Lan áp dụng mức giá trần xăng dầu lần đầu tiên, với xăng 95 octane tối đa 6,16 zloty (1,65 USD)/lít, trong khi dầu diesel được giới hạn ở mức 7,60 zloty/lít. Xăng cao cấp 98 octane sẽ được áp mức trần 6,76 zloty/lít.

Bộ trưởng Năng lượng Miłosz Motyka cho biết giá sẽ được cập nhật hằng ngày và chính phủ sẵn sàng áp dụng các biện pháp bổ sung như thuế lợi nhuận bất thường đối với các công ty nhiên liệu.

Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Miłosz Motyka. Ảnh: Euronews

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh các biện pháp nhằm hạn chế áp lực lạm phát và bảo đảm người dân tiếp cận nguồn cung với giá hợp lý.

Trong khi đó, chính phủ Cộng hòa Séc cũng họp khẩn với các nhà phân phối lớn như MOL, OMV, Shell và PKN Orlen để thảo luận giá xăng và diesel, đồng thời xem xét kiểm soát biên lợi nhuận và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Thủ tướng Andrej Babiš nhấn mạnh nhà nước sẽ hỗ trợ các nhà máy lọc dầu trong nước bằng cách cho vay 100.000 tấn dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, nhằm ổn định nguồn cung và tránh tăng giá đột biến.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš. Ảnh: Euronews

Về phần mình, Bỉ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, duy trì kho dự trữ chiến lược khoảng 25 triệu thùng dầu và chưa giải phóng nguồn lực này, nhằm giữ “vùng đệm” đối phó khủng hoảng kéo dài.

Các kho dự trữ dầu chiến lược hiện nay được thiết lập dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, yêu cầu các quốc gia thành viên duy trì lượng dự trữ tương đương khoảng 90 ngày tiêu thụ nội địa. Tổng quy mô dự trữ của khối ước tính khoảng 1,8 tỷ thùng, chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung, thay vì can thiệp trực tiếp vào giá cả.

Một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay là khả năng gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có thể gây tác động dây chuyền đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Nhiều quốc gia châu Âu được khuyến nghị cần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nhằm tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Vân Bình

Nguồn: Euronews, Reuters