Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

Với sứ mệnh “vì sự phát triển cộng đồng”, xuyên suốt quá trình hoạt động, bằng các sản phẩm tài chính linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế của khách hàng, cách thức cho vay đơn giản, thuận tiện, Tổ chức Tài chính Vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã gieo hy vọng, chắp cánh ước mơ, khát vọng học tập để xây dựng tương lai tươi sáng của những người học trò nghèo bay cao, vươn xa.

Cán bộ TCVM Thanh Hóa hướng dẫn chị Nguyễn Thị Tình làm thủ tục vay vốn.

Khách hàng vay vốn - TCVM Thanh Hóa trao cơ hội

Giáo dục luôn là “quốc sách hàng đầu”, động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khoảng cách giáo dục giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi và miền núi, người giàu và người nghèo vẫn luôn đặt ra nhiều trăn trở, suy ngẫm. Nhiều đứa trẻ ở vùng sâu, vùng xa, những hộ nghèo, thu nhập thấp hằng ngày vẫn chật vật đến trường với biết bao thiếu thốn; rất nhiều em phải nghỉ học giữa chừng, gác lại ước mơ vì cuộc sống quá khó khăn, cha mẹ không đủ điều kiện chi trả học phí, mua sắm dụng cụ học tập... Vì vậy, việc rút ngắn khoảng cách giáo dục là trách nhiệm chung của toàn xã hội - từ các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp đến cộng đồng. Và, TCVM Thanh Hóa là một mắt xích nhỏ mà bền bỉ trong cộng đồng trách nhiệm ấy.

Tổ chức TCVM Thanh Hóa là một trong những đơn vị tiên phong tại Thanh Hóa hoạt động theo mô hình tài chính vì cộng đồng, với sứ mệnh trao cơ hội tiếp cận tài chính an toàn - bền vững - nhân văn cho khách hàng là phụ nữ nghèo, thu nhập thấp và các doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, TCVM Thanh Hóa đã trở thành điểm tựa tài chính tin cậy, giúp hàng chục nghìn khách hàng cải thiện thu nhập, ổn định đời sống và từng bước vươn lên làm chủ kinh tế.

Các thủ tục vay vốn TCVM Thanh Hóa thuận tiện, không yêu cầu thế chấp tài sản, phát và thu vốn tại tận địa bàn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn. Đồng thời, còn lồng ghép các chương trình đào tạo kỹ năng tài chính, quản lý kinh doanh giúp khách hàng không chỉ “vay vốn” mà còn “vay cơ hội” để thay đổi cuộc sống. Các sản phẩm tín dụng vi mô của TCVM Thanh Hóa được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng như: Vay sản xuất kinh doanh nhỏ, hỗ trợ vốn cho hộ buôn bán, tiểu thương mở rộng hoạt động; vay tín dụng xanh, nguồn vốn ưu đãi dành cho các mô hình sản xuất, kinh doanh xanh; vay nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống nông thôn; vay cho doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng hành cùng các doanh nhân khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế gia đình, tạo sinh kế bền vững; vốn và hỗ trợ giáo dục...

Vốn vay hỗ trợ giáo dục - sản phẩm tài chính mang đậm giá trị nhân văn

Trong hành trình “vì sự phát triển cộng đồng”, Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn tin rằng giáo dục là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tương lai, là con đường bền vững nhất để thoát nghèo. Bởi vậy, bên cạnh các sản phẩm tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tổ chức TCVM đã triển khai vốn vay hỗ trợ giáo dục - một sản phẩm tài chính mang đậm giá trị nhân văn, hướng tới những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn khát khao cho con được học hành, trưởng thành. Nguồn vốn vay giáo dục giúp cho các gia đình có “điểm tựa” tài chính để trang trải, đầu tư cho việc học hành của con cái.

Ví như câu chuyện về tinh thần hiếu học và nỗ lực vượt lên số phận, nghịch cảnh của chị Nguyễn Thị Tình và “cô giáo không tay” Lê Thị Thắm (phường Đông Sơn) - nhân vật truyền cảm hứng về khát vọng, nghị lực sống tiêu biểu xứ Thanh. Cô giáo Thắm đã viết nên câu chuyện đẹp như cổ tích giữa đời thường bằng ý chí, nghị lực phi thường, tinh thần ham học hỏi đáng ngưỡng mộ. Từ một người sinh ra không may mắn khi bị khuyết tật bẩm sinh đôi tay và mang trong mình nhiều căn bệnh khác, nhưng cô giáo Thắm nỗ lực từng ngày để thay đổi cuộc sống.

Trên hành trình chinh phục ước mơ ấy, ngoài nỗ lực của bản thân, cô giáo Thắm may mắn khi luôn có tình yêu thương, che chở từ phía gia đình, đặc biệt là mẹ của em - chị Nguyễn Thị Tình. Người mẹ ấy đã cùng Thắm trải qua mọi cảm xúc, vượt qua những khó khăn. Để cho con không phải chịu thiệt thòi, có cuộc sống tốt hơn, chị Nguyễn Thị Tình mạnh dạn tìm hiểu, vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa để trang trải cuộc sống, chăm lo cho con. Con đường phía trước của Thắm được dự báo nhiều gian nan, vất vả nhưng bởi có mẹ nên mọi điều trở nên nhẹ nhàng hơn với em. Nguồn vốn vay của tổ chức TCVM đã đồng hành cùng mẹ con chị Tình trong chặng đường gian khó nhất.

Không chỉ có câu chuyện của “cô giáo không tay” Nguyễn Thị Thắm, xuyên suốt quá trình hoạt động, với nguồn vốn vay giáo dục, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã “chắp cánh” ước mơ cho nhiều học sinh nghèo. Tính đến nay, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã có 280 khách hàng tham gia vốn vay giáo dục với tổng dư nợ đạt 2,1 tỷ đồng.

Mỗi đứa trẻ dù sinh ra ở đâu, hoàn cảnh thế nào đều có quyền được học tập, được ươm mầm tri thức và chạm tới ước mơ. Mỗi khoản vay giáo dục của TCVM Thanh Hóa tựa như hạt giống của hy vọng, được gieo hôm nay để ngày mai nở hoa tri thức và hạnh phúc.

Bài và ảnh: Hoàng Linh