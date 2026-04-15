Chăn nuôi theo thị trường - Tiêu thụ bền vững, hiệu quả cao

Thay vì chăn nuôi đại trà, tự phát, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để chuyển đổi các đối tượng con nuôi phù hợp. Nhờ vậy, sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ thuận lợi hơn, hạn chế được tình trạng cung vượt cầu, cho giá trị kinh tế cao.

Mô hình nuôi hươu lấy nhung đang được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Trước đây, nhiều hộ dân trong tỉnh thường chăn nuôi các loại con nuôi phổ biến, đầu tư tràn lan nên tình trạng “thừa” sản phẩm dẫn đến giảm giá thành, thậm chí không bán được, thua lỗ. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương quy hoạch lại chăn nuôi, các chủ trang trại, gia trại đã thay đổi hướng đi, phát triển sản xuất bền vững.

Các bể nuôi lươn không bùn của gia đình anh Lê Văn Ánh, xã Hợp Tiến mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trên diện tích đất của gia đình, những năm đầu khởi nghiệp, anh Lê Văn Ánh, xã Hợp Tiến đầu tư nuôi lợn. Chăn nuôi nhỏ lẻ, không kiểm soát được dịch bệnh nên có năm anh thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Sau khi tìm hiểu trên mạng xã hội, thấy nuôi lươn không bùn khá hiệu quả, tiêu thụ dễ, anh Ánh đã quyết định đi vào các tỉnh phía Nam học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật. Năm 2015, anh Ánh quyết định vay vốn ngân hàng đầu tư làm mô hình chăn nuôi này. Với số vốn vay mượn được, anh đã cải tạo lại khu chuồng nuôi lợn thành 9 bể nuôi lươn không bùn bán thương phẩm. Để sản xuất lâu dài, anh Ánh xác định phải có đầu mối tiêu thụ ổn định. Do vậy, anh đã đưa sản phẩm lên các trang thương mại điện tử để giới thiệu, bán hàng.

Có thêm những đầu mối tiêu thụ sản phẩm, anh Ánh đã mở rộng thêm diện tích nuôi ở ngoài cánh đồng, bố trí khoa học thành các khu nuôi theo từng giai đoạn. Nhận thấy lươn giống hiếm, các trang trại nuôi phải nhập từ tỉnh ngoài, giá thành cao, năm 2019 anh đã mạnh dạn nuôi thêm lươn giống vừa để chủ động con nuôi, vừa bán cho các chủ nuôi khác. Trung bình mỗi năm, anh bán được gần 5 tấn lươn thịt, trên 20 vạn lươn giống, trừ chi phí thu lãi 600 triệu đồng. Sản phẩm thu hoạch đến đâu, bán đến đấy, các thương lái đặt mua tại chỗ. Anh Ánh chia sẻ: “Để tìm được hướng chăn nuôi hiệu quả quan trọng nhất vẫn là phải tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường để đầu tư đúng hướng. Không chỉ đảm bảo chất lượng, mà giá thành phải hợp lý, đáp ứng thị hiếu khách hàng”.

Sau một thời gian tìm hiểu thực tế, năm 2024, gia đình anh Phùng Viết Duẩn, xã An Nông đã chuyển đổi khu chuồng trại nuôi gà trước đây sang nuôi cầy hương. Ban đầu gia đình anh đầu tư 600 triệu đồng cải tạo lại chuồng trại và mua 40 con giống về nuôi. Sau 1 năm, số cầy hương đã nhân lên gấp đôi. Và năm đầu tiên, gia đình anh đã bán được 30 con thương phẩm cho các nhà hàng với giá bình quân gần 2 triệu đồng/kg. Anh Duẩn cho biết, cầy hương là con nuôi đặc sản, được các nhà hàng lớn thu mua nhiều phục vụ khách. Vì vậy, cầy hương rất dễ tiêu thụ, nuôi không đủ bán. Năm nay, gia đình anh Duẩn đang cải tạo thêm diện tích đất vườn để làm 2-3 chuồng nuôi nữa, dự kiến nhân tổng đàn lên trên 100 con. Đồng thời, ký kết hợp đồng với các nhà hàng để có đầu ra ổn định hơn.

Chăn nuôi theo thị trường là chiến lược tái cấu trúc, tập trung vào sản xuất các sản phẩm vật nuôi có giá trị cao, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế người tiêu dùng. Rút kinh nghiệm nhiều trong quá trình sản xuất, những năm gần đây, hầu hết các hộ chăn nuôi trong tỉnh đều tìm hiểu kỹ thị trường để phát triển đối tượng con nuôi phù hợp. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi tỉnh cũng luôn nghiên cứu nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh để quy hoạch số lượng, loại con nuôi theo từng năm, giai đoạn. Đồng thời, đấu mối với các doanh nghiệp thực hiện liên kết chuỗi cho các hộ chăn nuôi bền vững.

Thanh Hóa hiện có 39 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn và khoảng 700 trang trại. Chăn nuôi đang chuyển dịch rõ nét theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị khép kín, từng bước giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún. Tỉnh cũng đã quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn, gồm: Vùng chăn nuôi lợn hướng nạc; vùng chăn nuôi bò sữa; vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Cùng với đó, Thanh Hóa đã hình thành và phát triển 52 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung, bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, điều kiện địa hình, kinh tế, xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Tính đến hết năm 2025, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; trong đó có 75% sản lượng tiêu thụ trong tỉnh, 25% cung cấp cho thị trường tỉnh ngoài. Tuy nhiên, trước tình trạng thị trường đầu ra của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào bên ngoài, tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng quy hoạch lâu dài, bền vững đối với các loại con nuôi chủ lực. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cũng cần chủ động cập nhật tin tức thị trường, dự báo nhu cầu về giá cả và sản lượng thông qua các kênh chuyên ngành để chuyển đổi đối tượng con nuôi hiệu quả; đồng thời, tuân thủ theo định hướng, quy hoạch của tỉnh, của địa phương để có kế hoạch chăn nuôi phù hợp.

Hương Hạnh