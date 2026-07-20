Cầu 13 tấn oằn mình “gánh” xe tải trọng lớn

Cầu làng Mùn, xã Cẩm Thủy nối đường tỉnh 518B với đường Hồ Chí Minh được cắm biển giới hạn tải trọng 13 tấn. Thế nhưng, thời gian gần đây, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải chở đất có tải trọng lớn lưu thông qua cây cầu này để phục vụ một dự án trên địa bàn. Người dân lo ngại công trình có thể xuống cấp nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe trọng tải lớn đi qua cầu làng Mùn, xã Cẩm Thủy.

Khi chưa phát hiện phóng viên tác nghiệp, nhiều xe tải vẫn nối đuôi nhau đi qua cầu làng Mùn để vào khu vực Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Sơn.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi có sự xuất hiện của phóng viên, các xe này đồng loạt quay đầu trở ra, dù trên thùng xe vẫn chưa có hàng.

Theo phản ánh của người dân thôn Ngọc Linh, xã Cẩm Thủy, tình trạng xe tải trọng lớn qua cầu làng Mùn chỉ mới xuất hiện vài tháng gần đây. Xe hoạt động từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí cả ban đêm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến người dân luôn thấp thỏm khi lưu thông trên tuyến đường.

Ông N.M.V, một người dân thôn Ngọc Linh cho biết: “Xe chở đất hoạt động từ 6 giờ sáng đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Cũng có thời điểm xe hoạt động vào ban đêm. Chúng tôi rất lo, bởi xe chở đất đều là xe có trọng tải lớn, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã cử tổ công tác kiểm tra tại Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Sơn và làm việc với đơn vị đăng ký thu hồi khoáng sản.

Tổ công tác của Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc với đại diện Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, trong khu vực dự án có nhiều xe sơ mi rơ moóc đã xúc đầy đất nhưng chưa di chuyển ra ngoài.

Sau khi nắm bắt thông tin về lưu lượng và tần suất hoạt động của các phương tiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án và đơn vị hợp đồng khai thác vật liệu đất ký cam kết quá trình đưa đất san lấp ra ngoài dự án chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện và tải trọng cầu, đường.

Cầu làng Mùn nằm trên đường tỉnh 518B. Đây là tuyến đường nối các xã Yên Trường - Quý Lộc - Cẩm Thủy. Do ảnh hưởng mưa bão nên trước đây cây cầu này đã từng bị sạt phần mái taluy âm phía thượng lưu. Dù đã được Ban Bảo trì các công trình giao thông, Sở Xây dựng sửa chữa, khắc phục nhưng nếu tình trạng xe tải trọng lớn tiếp tục lưu thông không được kiểm soát sẽ làm gia tăng áp lực lên kết cấu công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Khánh Huyền