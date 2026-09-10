Người dân khổ sở vì con đường đang thi công

Nắng thì bụi mù mịt, mưa xuống nước ứ đọng, mặt đường trơn trượt... là thực trạng đang diễn ra tại tuyến đường 520G đoạn qua thôn Cát Vân, xã Thượng Ninh.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 9/9, tuyến đường 520G đang được sửa chữa, với chiều dài hơn 3km. Trong quá trình thi công, mỗi khi xe tải trọng lớn lưu thông, bụi đất bị cuốn lên mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dọc tuyến đường, nhiều đoạn cống, rãnh đang được đào hoặc lắp đặt nhưng chưa có rào chắn, biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Những ngày nắng, xe vận chuyển đất chạy qua khiến bụi bay mù mịt. Khi trời mưa, mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân và học sinh đến trường.

Đáng chú ý, một số xe chở đầy đất nhưng không được che phủ bạt theo quy định.

Bụi còn cuốn vào nhà dân hai bên đường, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Để hạn chế bụi, nhiều hộ phải căng lưới, che bạt trước nhà và thường xuyên đóng kín cửa.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Liên, người dân địa phương cho biết, nhiều tháng qua người dân sống dọc tuyến đường phải chịu cảnh bụi bẩn. Nhiều gia đình phải mua bạt, lưới che kín trước nhà, cửa luôn trong tình trạng đóng kín để hạn chế bụi.

Những đống đất được đổ ngay bên đường, nhưng đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo.

“Tôi cũng như bà con nơi đây rất mong cơ quan chức năng, nhà thầu thi công tuyến đường thường xuyên tưới nước, đặt biển, đèn cảnh báo cho người dân khi tham gia giao thông không còn bị ảnh hưởng bụi đường, học sinh đi lại thuận tiện", ông Liên bày tỏ.

Việc sửa chữa, cải tạo đường 520G đoạn qua thôn Cát Vân nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thương của Nhân dân. Tuy nhiên, những bất cập trong quá trình thi công đang ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân, cần sớm được khắc phục.

Video: Tình trạng thi công chưa bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông trên tuyến đường 520G .

Ngọc Tiến