Chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không thực chất.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thường xuyên tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và cơ quan Thuế trong việc xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và xử lý doanh nghiệp vi phạm.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc lợi dụng pháp nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Thuế tỉnh, UBND các phường và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp đầy đủ các doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không thực chất trên địa bàn các phường thuộc thành phố Thanh Hóa trước đây, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên cơ sở đó, khẩn trương thực hiện các biện pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả chấn chỉnh tình trạng đăng ký doanh nghiệp nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không thực chất; đặc biệt là việc ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1/8/2026.

Tiếp tục rà soát, phân loại các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động không thực chất trên địa bàn tỉnh; khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp; kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2026.

Phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm mục tiêu dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh trước ngày 15/12/2026.

Thanh tra tỉnh khẩn trương kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2026.

Thuế tỉnh tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp đăng ký nhưng qua kiểm tra, xác minh, quản lý thuế phát hiện doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với Sở Tài chính và các xã, phường, đơn vị liên quan để kịp thời rà soát, xử lý theo quy định. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, hóa đơn, chứng từ và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước trước khi thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động. Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc về thuế đối với các doanh nghiệp đã thành lập nhưng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, báo cáo theo quy định.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)