Chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người cao tuổi

Bước qua tuổi 40, khả năng điều tiết và các chức năng của mắt bắt đầu suy giảm. Đặc biệt sau tuổi 60, nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt tăng lên rõ rệt, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sau tuổi 60, nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt tăng lên rõ rệt.

Đục thủy tinh thể - bệnh lý mắt phổ biến ở người cao tuổi

Đục thủy tinh thể là một trong những bệnh lý về mắt phổ biến ở người cao tuổi và là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. Bệnh thường tiến triển từ từ. Ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu khi nhìn ánh sáng, nhìn một vật thành hai hoặc ba; sau đó thị lực giảm dần, cảm giác như nhìn qua một lớp kính mờ.

Ở giai đoạn sớm, kính hỗ trợ có thể giúp người bệnh cải thiện phần nào khả năng nhìn. Tuy nhiên, khi thủy tinh thể đã đục nhiều, kính không còn mang lại hiệu quả, người bệnh cần được phẫu thuật để cải thiện thị lực.

Bà Mai Thị Hằng, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, từng cho rằng mắt nhìn kém là do tuổi già. Chỉ đến khi thị lực giảm rõ rệt, bà mới đi khám và được bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể, chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể.

“Mắt nhìn mờ đi, tôi cứ nghĩ là do tuổi già thôi. Sau khi con cháu động viên đi khám bác sĩ, được phẫu thuật thay thủy tinh thể, giờ mắt tôi nhìn sáng rõ lắm”, bà Hằng chia sẻ.

Phẫu thuật Phaco là phương pháp tối ưu nhất trong điều trị bệnh đục thuỷ tinh thể.

Hiện nay, phẫu thuật Phaco là phương pháp tối ưu trong điều trị đục thủy tinh thể. Phương pháp này sử dụng năng lượng sóng âm để tán nhuyễn thủy tinh thể đục thành những mảnh nhỏ, sau đó đưa ra ngoài qua một vết rạch nhỏ và thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Ưu điểm của phương pháp này là thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ khoảng 10-15 phút, không chảy máu, thị lực của người bệnh phục hồi nhanh.

Theo Bác sĩ CKI Trịnh Xuân An, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, nguyên nhân gây đục thủy tinh thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ như môi trường sống ô nhiễm, khói bụi, vi khuẩn; người mắc các bệnh về mắt từ trước; các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp; tác động phụ của một số thuốc như corticoid; thói quen hút thuốc lá, sử dụng đồ uống có cồn; chế độ dinh dưỡng kém, suy giảm miễn dịch nên không bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho mắt.

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật.

Nhiều bệnh lý về mắt ở người cao tuổi diễn biến âm thầm

Không chỉ đục thủy tinh thể, glôcôm, bệnh võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm tuổi già, tăng nhãn áp... cũng là những bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi.

Đáng lưu ý, nhiều bệnh lý về mắt diễn biến âm thầm, người bệnh khó nhận biết ở giai đoạn sớm. Trong khi đó, hiệu quả điều trị các bệnh về mắt phụ thuộc rất lớn vào thời điểm người bệnh được can thiệp. Thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi vẫn chủ quan với các triệu chứng bất thường về mắt, cho rằng đó chỉ là biểu hiện của quá trình lão hóa và không đi khám. Không ít trường hợp chỉ đến bệnh viện khi thị lực đã suy giảm nghiêm trọng hoặc mất thị lực, lúc này việc điều trị gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng cao và nguy cơ biến chứng cũng lớn hơn.

Phát hiện, điều trị sớm chính là cách thiết thực để bảo vệ thị lực và hạn chế nguy cơ mù lòa ở tuổi già.

Theo các bác sĩ, lão hóa mắt là tiến trình tự nhiên không thay đổi được. Tuy nhiên, bằng sự chăm sóc mắt hàng ngày, chú ý các dấu hiệu lão hóa thì sẽ làm chậm được quá trình lão hóa. Đồng thời, phát hiện, điều trị sớm các bệnh lý về mắt chính là cách thiết thực để bảo vệ thị lực và hạn chế nguy cơ mù lòa ở tuổi già.

Thùy Dung