Trao gửi ánh sáng cho đời, cho người...

Hơn 50 năm gắn bó với nghề y, bác sĩ CKI Phạm Thị Kim Thúy (77 tuổi, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An) vẫn luôn không ngừng nỗ lực, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giúp đỡ cho hàng nghìn bệnh nhân nhãn khoa tìm lại được ánh sáng, thắp lên niềm tin, hy vọng cho mỗi người bệnh. Với bà Thúy, đó là điều hạnh phúc, ý nghĩa nhất trong cuộc đời người bác sĩ.

Bác sĩ CKI Phạm Thị Kim Thúy, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An thăm khám mắt cho bệnh nhân. (Ảnh: H.T)

Chúng tôi gặp bác sĩ CKI Phạm Thị Kim Thúy, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An khi bà đang cẩn thận thăm khám cho một số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện sau phẫu thuật.

- Mắt của chị sau khi phẫu thuật cảm thấy thế nào?

- Tôi vẫn cảm thấy căng tức nhiều, bác sĩ ạ!

Quan sát nhanh tình trạng, cử động mắt của bệnh nhân, bác sĩ Thúy nhẹ nhàng giải thích:

- Tình trạng căng tức mắt của chị là do tăng nhãn áp vẫn ở mức cao. Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ là ổn thôi nhé!

Nhìn người đàn bà đã ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy” ấy vẫn say sưa, nhiệt huyết trong công việc, ít ai biết được rằng, bà đã từng trải qua cơn ốm “thập tử nhất sinh”, tưởng như khó lòng gắng gượng. Nhưng chính tình yêu, niềm đam mê cùng tâm nguyện được giúp đỡ nhiều hơn nữa những bệnh nhân nhãn khoa mà bác sĩ Thúy vẫn bền bỉ nỗ lực, quyết tâm cống hiến hết sức mình trong màu áo blouse trắng. Buổi sáng mùa xuân mưa lạnh, câu chuyện nghề của bác sĩ Thúy như minh chứng sinh động, thuyết phục về sứ mệnh và đóng góp lớn lao của ngành y cho xã hội, cho cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Năm 1974, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Thúy nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Lúc bấy giờ, bệnh viện đang thiếu bác sĩ chuyên khoa mắt nên cô bác sĩ trẻ nhiệt tâm, cầu tiến, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi đã được tín nhiệm, cử đi học. Bác sĩ Thúy chia sẻ: “Có rất nhiều niềm vui đến với tôi vào thời điểm đó. Niềm vui đầu tiên là được nhận công tác ngay tại quê nhà, tại bệnh viện hàng đầu của tỉnh. Niềm vui thứ hai là được ban lãnh đạo bệnh viện, tập thể cử đi học chuyên khoa mắt. Tôi xem đó như dấu mốc, bước chuyển quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời mình”.

Năm 1979, thời điểm chuẩn bị các điều kiện nâng cấp từ Trường Y sĩ Thanh Hóa lên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, bác sĩ Thúy đảm nhận thêm công việc giảng dạy tại trường. Những ngày tháng “nặng gánh hai vai” này mãi là khoảng thời gian tươi đẹp, nhiệt huyết mà bác sĩ Thúy không thể nào quên: “Con cái còn nhỏ, công việc chuyên môn tại bệnh viện và công tác giảng dạy bên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa rất bận, gần như chiếm trọn thời gian của tôi. Nhưng chính khoảng thời gian này cũng giúp mình được rèn luyện, được thử sức ở lĩnh vực mới và khẳng định mình”.

Bộn bề, vất vả là thế nhưng bác sĩ Thúy chưa bao giờ quên vai trò, trách nhiệm của mình, vẫn luôn nêu cao tinh thần tự học, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, tận tâm với người bệnh. Bác sĩ Thúy tâm sự: “Trước đây, các ca phẫu thuật hoàn toàn dựa vào tay nghề của bác sĩ và ê kíp thực hiện chứ chưa có sự hỗ trợ của máy móc, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại như bây giờ”. Trong suốt hơn 20 năm “cầm dao mổ”, bác sĩ Thúy đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật phức tạp về nhãn khoa, giúp bệnh nhân tìm lại ánh sáng cho đôi mắt, cũng chính là tìm lại niềm tin, hy vọng cho cuộc đời.

Bác sĩ Thúy thấm thía hơn ai hết nỗi đau của bệnh nhân nhãn khoa, nhất là bệnh nhân suy giảm thị lực, mù, lòa vĩnh viễn. Bác sĩ Thúy bộc bạch: “Các bệnh lý về mắt thường không gây nguy cấp đến tính mạng người bệnh nhưng nó để lại những nỗi đau đớn, thiệt thòi không gì có thể bù đắp. “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, đôi mắt chúng ta mất đi ánh sáng thì cuộc đời chỉ còn lại màu đen, tương lai chỉ còn lại tăm tối. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các bác sĩ nhãn khoa đều nhận thức sâu sắc điều đó, xem nỗi đau, những mất mát, thiệt thòi của bệnh nhân như của chính mình và những người thân yêu của mình mà dốc sức, dốc lòng phụng sự”.

Từ năm 1993, theo sự điều động, phân công của cấp trên, bác sĩ Thúy làm công tác quản lý giáo dục và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho đến khi nghỉ hưu. Những tưởng rằng, kể từ đây, bác sĩ Thúy sẽ gác lại mọi điều để vui vầy bên con cháu. Tuy nhiên, với tâm niệm “nghỉ hưu mà không nghỉ việc”, bà Thúy lại một lần nữa trở lại khoác áo blouse trắng, cùng một vài người bạn mở phòng khám chuyên về nhãn khoa (2005-2009), sau đó làm Giám đốc Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam (2009-2016). Sau đó, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, khoảng giữa năm 2018, Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam đổi tên thành Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An. Từ tháng 12/2018 bác sĩ Thúy là Thành viên Hội đồng Quản trị, giám đốc công ty.

Trong suốt quá trình hoạt động, Bệnh viện Mắt Thanh An luôn nêu cao phương châm hoạt động: Lấy bệnh nhân làm trung tâm, không để bất kỳ bệnh nhân nào có bệnh về mắt đến với bệnh viện mà không được điều trị khỏi bệnh; sẵn sàng hỗ trợ cả về tài chính và tinh thần để bệnh nhân được hưởng dịch vụ khám, chữa bệnh tốt nhất...

Là bệnh viện hạng III theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, Bệnh viện Mắt Thanh An có quy mô 45 giường bệnh với 4 khoa, 3 phòng. Trong những năm qua, bệnh viện tập trung nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ người bệnh như: máy phẫu thuật phaco, máy siêu âm A-B, máy OCT, máy sinh hiển vi khám mắt, hệ thống diệt khuẩn vô trùng để hấp các dụng cụ không chịu nhiệt dùng trong phẫu thuật... Với đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết với nghề, bệnh viện đã ứng dụng có hiệu quả nhiều tiến bộ kỹ thuật vào chẩn đoán và điều trị, thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó mà trước đây phải chuyển tuyến trên như mổ đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco, mổ glucom, xử lý các ca chấn thương về mắt phức tạp...

Bác sĩ CKI Phạm Thị Kim Thúy, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An (TP Thanh Hóa) được vinh danh Thầy thuốc tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng tại Chương trình Vinh quang doanh nhân Việt Nam 2023 - Tự hào thương hiệu Việt. (Ảnh: H.T)

Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các năm vừa qua, cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Thanh An đã có nhiều việc làm nghĩa tình, thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các chuyến thiện nguyện đến các địa phương của Thanh Hóa như: Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước và các huyện Quảng Xương, Nông Cống, Yên Định... để tặng quà cho bệnh nhân nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống. Bệnh viện đã ký kết triển khai chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Thanh Hóa về “chăm sóc mắt cho người cao tuổi”; tổ chức khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho hội viên thanh niên xung phong khó khăn mắc các bệnh về mắt...

Để tạo điều kiện cho các cụ gần 100 tuổi trở lên đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện có thêm chút kinh phí chăm sóc bản thân khi về nhà, Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh An đã quyết định các bệnh nhân từ 95 tuổi trở lên đến bệnh viện khám và phẫu thuật được Bệnh viện Mắt Thanh An tặng quà trước khi ra viện. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến điều trị tại bệnh viện được miễn, giảm viện phí, hỗ trợ suất ăn... Ban giám đốc bệnh viện luôn cương quyết loại trừ những biểu hiện tiêu cực trong khám, chữa bệnh; thực hiện tốt khẩu hiệu: “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, ra về dặn dò chu đáo”...

Đến nay, Bệnh viện Mắt Thanh An trở thành địa chỉ tin cậy - nơi người bệnh gửi trọn niềm tin. Bác sĩ Thúy được các cấp, các ngành, tổ chức, hội... biểu dương, khen thưởng như: Chứng nhận và biểu dương Thầy thuốc tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng do Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Thương hiệu Việt trao tặng năm 2023; Top 10 Vinh quang người thầy thuốc Việt Nam vì Nhân dân do Ban tổ chức Chương trình Rạng ngời Việt Nam trao tặng năm 2024...

Với người bệnh nhãn khoa, điều quý giá nhất cuộc đời là tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt. Và đó cũng chính là tâm niệm lớn nhất mà những bác sĩ nhãn khoa như bác sĩ Thúy đã và đang nỗ lực cống hiến vì người bệnh, để những đôi mắt sáng, khỏe sẽ làm đẹp thêm cho cuộc đời này...

Linh Thùy