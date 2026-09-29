Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc: Khẳng định năng lực y tế trước thềm APEC 2027

21 ngày điều trị cho bệnh nhi người Hàn Quốc bị chấn thương sọ não là một thử thách chuyên môn lớn đối với đội ngũ y tế giữa đảo ngọc. Vượt qua rào cản địa lý và yêu cầu khắt khe về thời gian vàng cấp cứu, hành trình hồi phục tích cực của cậu bé đã phản ánh năng lực làm chủ kỹ thuật hồi sức chuyên sâu tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cùng bước chuyển mình trong năng lực y tế tại chỗ của đảo Ngọc, góp phần tạo nền tảng vững chắc hướng tới APEC 2027.

21 ngày cam go

Cuối tháng 8 vừa qua, gia đình một người Hàn Quốc cùng con trai 11 tuổi đến Phú Quốc du lịch. Không ai ngờ chuyến nghỉ dưỡng lại rẽ sang ngã rẽ định mệnh khi cậu bé gặp tai nạn giao thông bất ngờ tại khu vực Bãi Trường, phải nhập viện cấp cứu vào ngày 01/9 trong tình trạng chấn thương sọ não.

Du khách 11 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trấn thương sọ não.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã kích hoạt quy trình báo động đỏ khẩn cấp. Các bác sĩ lập tức thực hiện biện pháp kiểm soát đường thở, cho bé thở máy để bảo vệ não, gây mê hồi sức và theo dõi sát sao áp lực nội sọ cùng từng chỉ số sinh tồn.

Chia sẻ về những thời khắc căng thẳng nghẹt thở trong phòng hồi sức tích cực, Bác sĩ Nguyễn Quang Thắng, Phó Giám đốc Khối Y tế Tập đoàn Sun Group kiêm Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cho biết: “Với một ca chấn thương sọ não diễn biến phức tạp ở trẻ nhỏ, nguy cơ tổn thương não thứ phát có thể diễn ra trong từng giờ, từng ngày. Chỉ một giai đoạn thiếu oxy, tụt huyết áp, tăng áp lực nội sọ, sốt cao, co giật hay rối loạn chuyển hóa cũng có thể quyết định đến việc những tế bào não có thể hồi phục hay mất đi. Do đó, mục tiêu đầu tiên không phải là giúp em tỉnh lại thật nhanh mà là giữ cho não không bị tổn thương, để trẻ hồi phục và không để lại di chứng thần kinh nặng nề”.

Bệnh nhi Hàn Quốc hồi phục từng bước nhờ nỗ lực của bản thân, sự chăm sóc kiên trì của gia đình và đội ngũ y tế.

Những ngày đầu tiên là chuỗi thời gian dài đằng đẵng âu lo. Gặp sự cố y tế nơi đất khách quê người, vợ chồng du khách Hàn Quốc không tránh khỏi hoang mang, lo sợ. Thấu hiểu tâm lý đó, bệnh viện đã bố trí nhân viên phiên dịch tiếng Hàn hỗ trợ bất kể ngày đêm bên cạnh gia đình, giải thích từng chỉ số xét nghiệm, từng bước điều chỉnh máy thở để cha mẹ vững tâm đồng hành cùng con.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của ekip hồi sức cấp cứu và nhi khoa đã mang lại quả ngọt đầu tiên. Cậu bé cai được máy thở, bắt đầu tự thở. Những ngày trước đó, em chưa thể mở mắt. Tất cả y bác sĩ và cha mẹ vẫn phải chờ đợi từng tín hiệu nhỏ nhất, từ cử động ngón tay, ngón chân đến những phản hồi của em khi nghe được tiếng cha mẹ hỏi và ra hiệu bằng cách nắm chặt lấy tay cha.

Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó bởi giai đoạn sau chấn thương sọ não nặng là một cuộc chiến dai dẳng để tái thiết các chức năng vận động và nhận thức.

Kể từ khi bé hồi tỉnh, bếp và khoa dinh dưỡng của bệnh viện luôn chú tâm và chuẩn bị phần dinh dưỡng tốt nhất, phù hợp khẩu vị của bệnh nhi, tiếp thêm sinh lực cho em trong lúc cơ thể còn đang yếu ớt để mau hồi phục.

Suốt 21 ngày đêm kiên trì, các bác sĩ, điều dưỡng cùng chuyên viên phục hồi chức năng của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã kiên nhẫn dìu dắt cậu bé qua từng cột mốc từ tập ngồi, tập phản xạ nuốt, cầm lại cây bút, đến những nỗ lực tự đứng vững trên đôi chân mình.

Ngày thứ 21, khoảnh khắc em tự bước những bước đi đầu tiên giữa bố và nhân viên y tế, có thể nhìn vào máy ảnh và giơ tay chào khiến tất cả vỡ òa. Cái vẫy tay ấy với em chứa đựng biết bao nỗ lực của cả bản thân cậu bé 11 tuổi, gia đình và đội ngũ y tế trong những ngày tháng gian nan.

“Tận tâm như người thân trong gia đình”

Bên cạnh ca bệnh này, năng lực phản ứng nhanh trước các ca cấp cứu nặng, khẩn cấp tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc còn được thể hiện rõ nét qua ca cấp cứu một du khách người Đài Loan (Trung Quốc) gặp bệnh sỏi niệu quản.

Du khách D.C.Q bày tỏ xúc động khi được các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cứu chữa kịp thời, tận tâm như người thân trong gia đình.

Đến Phú Quốc du lịch một mình, ông D.C.Q bất ngờ lên cơn sốt cao đột ngột, đau nhói dữ dội vùng hạ sườn trái đến mức không thể đứng vững. Nhập viện tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, ông được chẩn đoán mắc sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu nghiêm trọng. Nếu xử trí chậm trễ, bệnh sẽ nhanh chóng tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh viện đã khẩn trương truyền dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn tối cấp và theo dõi sát sao từng giờ. Ngay khi tình trạng ổn định hơn, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nội soi tán sỏi bằng laser, giải phóng điểm tắc nghẽn.

Chia sẻ trước ngày ra viện, anh xúc động cho biết: “Cơn đau ập đến trong lúc không có người thân bên cạnh nên tôi rất hoảng. Rất may, tôi được các bác sĩ và điều dưỡng đã ở bên từng giờ, truyền dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn, theo dõi sát sao... Chỉ sau hai ngày, tôi đã hồi phục. Tôi thực sự xúc động và biết ơn sâu sắc các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã cứu chữa tôi kịp thời, tận tâm như người thân trong gia đình”.

Hóa giải thách thức địa lý

Nhìn từ góc độ vận hành y tế, các ca bệnh chấn thương sọ não hay sỏi niệu quản chính là phép thử đối với cơ sở y tế ngoài đảo.

Ở đất liền, trước một ca bệnh nguy cấp, việc điều động chuyên gia đầu ngành hay chuyển bệnh nhân sang các trung tâm hồi sức tuyến cuối chỉ mất vài chục phút bằng xe cứu thương chuyên dụng. Nhưng tại Phú Quốc, hòn đảo cách đất liền hàng chục hải lý, việc chuyển viện bằng đường biển trong điều kiện thời tiết bất trắc là bất khả thi, còn điều động máy bay hay trực thăng y tế luôn đòi hỏi thời gian chuẩn bị và chi phí khổng lồ. Nếu cơ sở y tế tại đảo chỉ dừng ở mức sơ cứu tạm thời, cơ hội sống sót và phục hồi của người bệnh sẽ hao mòn theo từng phút.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được trang bị hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và can thiệp ngang tầm các bệnh viện hàng đầu trong khu vực.

Để giải bài toán “thời gian vàng” cho những ca chấn thương sọ não hay nhồi máu cơ tim, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã trang bị hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và can thiệp ngang tầm các Bệnh viện hàng đầu trong khu vực như hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT phổ 512 lát cắt, máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho đến hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và phòng mổ công nghệ cao. Những công nghệ tối tân này cho phép đội ngũ bác sĩ bóc tách tổn thương mạch máu vi thể, đo lường chính xác từng diễn biến áp lực nội sọ chỉ trong vài phút, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân.

Các chuyên khoa mũi nhọn như Hồi sức cấp cứu (ICU), Ngoại thần kinh, Can thiệp tim mạch và Nhi khoa được vận hành theo quy trình phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ. Khả năng làm chủ các phác đồ hồi sức đa chấn thương phức tạp, kiểm soát hô hấp nâng cao, chống phù não và duy trì huyết động ổn định suốt nhiều tuần lễ liên tục là minh chứng rõ ràng nhất cho trình độ lâm sàng của đội ngũ y tế.

Chính sự hội tụ giữa hạ tầng công nghệ cao và chuyên môn vững vàng của người thầy thuốc đã giúp Phú Quốc dần thoát khỏi nỗi lo chuyển viện.

Ngoải ra, để đảm bảo năng lực cấp cứu và điều trị cho những ca phức tạp ngay tại đảo, Bệnh viện cũng đồng hành về chuyên môn với các bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 175. Trình độ năng lực chuyên môn y tế cao, khả năng làm chủ kỹ thuật, điều trị dứt điểm các ca bệnh hiểm nghèo đang ngày càng được khẳng định tại Bệnh Viện Mặt Trời Phú Quốc.

Bên cạnh chuyên môn, năng lực giao tiếp tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nga lưu loát của đội ngũ nhân viên cùng sự sẵn sàng của mạng lưới phiên dịch viên đa ngôn ngữ giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản giao tiếp, hỗ trợ kịp thời và trấn an tâm lý cho du khách quốc tế ngay khi gặp vấn đề sức khỏe.

Chính sự hội tụ giữa hạ tầng công nghệ cao và chuyên môn vững vàng của người thầy thuốc đã giúp Phú Quốc dần thoát khỏi nỗi lo chuyển viện, từng bước làm chủ các ca bệnh nặng ngay tại địa phương mà không phải phó thác tính mạng người bệnh vào các chuyến chuyển viện rủi ro.

Hơn nữa, với hòn đảo đang hướng tới trở thành điểm đến du lịch quốc tế, an ninh y tế cũng điều kiện cốt lõi định hình năng lực cạnh tranh du lịch.

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã xác định mục tiêu đó là xây dựng Phú Quốc từng bước trở thành cực tăng trưởng mới.

Một cực tăng trưởng du lịch mang tầm vóc toàn cầu không thể chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên hay những khu nghỉ dưỡng xa hoa, mà bắt buộc phải có hệ thống hạ tầng an sinh, y tế đạt chuẩn quốc tế để bảo vệ hàng triệu du khách cao cấp và nhà đầu tư dài hạn.

Tầm quan trọng này càng trở nên bức thiết khi Phú Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt hướng tới năm APEC 2027. Đây là sự kiện ngoại giao, kinh tế tầm cỡ thế giới, nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các phái đoàn ngoại giao và lãnh đạo hàng ngàn tập đoàn đa quốc gia. Tiêu chuẩn y tế phục vụ APEC đòi hỏi năng lực y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh, cấp cứu thảm họa và hồi sức tích cực chuyên sâu phải đáp ứng các quy chuẩn khắt khe nhất của cộng đồng quốc tế.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình cậu bé Hàn Quốc hay lời cảm ơn chân thành từ người du khách Đài Loan chính là những minh chứng sống động nhất cho thấy Phú Quốc ngày nay không chỉ mở rộng cửa đón chào thế giới bằng sự mến khách, mà còn bằng điểm tựa an toàn, an ninh y tế vững chắc.

Tùng Dương (LN)