Khám mắt định kỳ - Chủ động bảo vệ thị lực

Những năm gần đây, các bệnh lý về mắt có xu hướng gia tăng số ca mắc. Trong đó, có những bệnh lý nguy hiểm gây giảm thị lực nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến mù loà nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời như: glocom, võng mạc, đái tháo đường, thoái hoá hoàng điểm, đục thuỷ tinh thể.

Khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về mắt để có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả.

Đáng lo ngại, nhiều bệnh lý ở mắt thường không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu, diễn ra âm thầm khiến người bệnh dễ dàng bỏ qua mà không biết được những nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy việc khám mắt định kỳ có ý nghĩa quan trọng, giúp phát hiện sớm các vấn đề về mắt để có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả.

Ngay sau khi có biểu hiện đau nhức mắt, nhìn mờ ông Trương Thành Trưởng, ở xã Hậu Lộc đã đến khám tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Tại đây, ông được chẩn đoán mắc glôcôm ở giai đoạn sớm, khi thị lực vẫn còn 9/10. Nhờ được phát hiện kịp thời, người bệnh được điều trị bằng laser kết hợp thuốc hạ nhãn áp, qua đó kiểm soát bệnh và bảo toàn thị lực.

“Sau 6 ngày điều trị, tôi thấy mắt đã cải thiện rõ rệt. Không còn đau nhức mắt và nhìn rõ. Rất may tôi đã đi khám sớm nên được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, chỉ dùng thuốc kết hợp laser, không phải phẫu thuật”, ông Trưởng chia sẻ.

Bệnh nhân glôcôm được phát hiện sớm, được chỉ định điều trị nội khoa.

Trường hợp của ông Trưởng cho thấy, việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bệnh lý về mắt. Bởi những tổn thương thị giác do glôcôm gây ra là không thể hồi phục. Mục đích điều trị glôcôm là nhằm ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác, giữ được thị lực hiện có và khắc phục các triệu chứng của bệnh.

Hiện nay, điều trị glôcôm có nhiều phương pháp: Dùng thuốc, laser, phẫu thuật nhưng quan trọng nhất là bệnh nhân phải được phát hiện bệnh sớm. Thế nhưng, hiện nay, đa phần bệnh nhân mắc glôcôm đến khám ở giai đoạn muộn, khi bệnh đã tiến triển nặng, tổn thương thị giác.

Bác sĩ CKI Trịnh Thị Huệ, Trưởng khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết: “Những đối tượng nguy cơ, cần tầm soát glôcôm định kỳ gồm: người trên 40 tuổi; người có tiền sử gia đình có người từng mắc bệnh glôcôm; người mắc tật khúc xạ, đặc biệt là người bị cận thị nặng (trên 4 đi-ốp); người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, cao huyết áp, huyết áp thấp hoặc rối loạn tuần hoàn máu. Những đối tượng này nên đi khám mắt mỗi năm 1 đến 2 lần”

Do thói quen sinh hoạt, học tập, làm việc không phù hợp; nhận thức của người dân về cách chăm sóc, bảo vệ mắt còn hạn chế nên hiện nay, số lượng người mắc các bệnh lý về mắt ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại nhiều người dân chỉ đến khám mắt ở giai đoạn muộn, khi thị lực suy giảm nghiêm trọng dẫn đến việc điều trị rất khó khăn, tốn kém và phải đối mặt với nguy cơ biến chứng cao. Rất ít người dân có thói quen đi khám mắt định kỳ.

Số lượng người mắc các bệnh lý về mắt ngày càng gia tăng.

Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, mỗi năm có hàng nghìn người được phát hiện mắc các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, võng mạc do đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm, glôcôm... Đây đều là những bệnh lý có thể làm suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mất thị lực nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trong khi đó, nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm, người bệnh có thể được điều trị, kiểm soát bệnh và duy trì thị lực tốt hơn.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa khuyến cáo người dân: “Để bảo vệ sức khoẻ đôi mắt, mỗi người cần đi khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt ngay khi ở giai đoạn đầu. Khám và điều trị ngay khi mắt cảm thấy những dấu hiệu bất thường; không tự mua thuốc điều trị. Bởi việc tự ý điều trị có thể làm cho bệnh diễn biến phức tạp hơn hoặc gây ra những hậu quả đáng tiếc.”

Bác sĩ khuyến cáo thay đổi tư duy từ “có bệnh mới chữa” sang chủ động phòng bệnh, khám và phát hiện bệnh sớm.

Thực tế cho thấy, thói quen khám mắt định kỳ của người dân vẫn còn hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ đôi mắt. Thay vì chờ có bệnh mới điều trị, mỗi người cần chủ động kiểm tra sức khỏe đôi mắt, phát hiện sớm nguy cơ và điều trị ngay từ những dấu hiệu ban đầu. Từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang chủ động phòng bệnh, khám và phát hiện bệnh sớm chính là bước thay đổi cần thiết để bảo vệ sức khỏe đôi mắt.

Thùy Dung