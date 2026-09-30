Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh về Chương trình tiêm chủng mở rộng

Sáng 30/9, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh về Chương trình tiêm chủng mở rộng “Hành trình tiêm chủng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh.”

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại buổi lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa được phát động trong năm đầu triển khai kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028 của Bộ Y tế, nhằm ghi nhận và tôn vinh các hình ảnh đẹp về công tác tiêm chủng mở rộng trên mọi vùng miền Tổ quốc. Đặc biệt là những nỗ lực của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở và sự đồng hành của người dân đối với lĩnh vực tiêm chủng mở rộng.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo Vòng Chung khảo cho biết Cuộc thi trước hết là một hoạt động truyền thông, nhưng quan trọng hơn là dịp để cùng nhìn lại và kể lại hành trình tiêm chủng bằng ngôn ngữ của hình ảnh - chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc. Những hình ảnh được ghi lại bằng sự chân thành và trách nhiệm, sẽ trở thành những câu chuyện có sức thuyết phục, giúp cộng đồng hiểu hơn về giá trị của tiêm chủng và thêm trân trọng những người đang ngày ngày thực hiện công việc thầm lặng trong ngành y tế.

Về đối tượng tham gia, cuộc thi mở rộng cơ hội tham gia cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ban Tổ chức khuyến khích sự hưởng ứng của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, phóng viên ảnh, cán bộ, nhân viên y tế, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Về nội dung, tác phẩm dự thi phải bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương. Ban Tổ chức chú trọng những hình ảnh ghi nhận trách nhiệm, đóng góp của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở; nỗ lực triển khai tiêm chủng tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn khó khăn; sự tham gia của gia đình, cộng đồng trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Về hình thức dự thi, sản phẩm dự thi được thể hiện dưới hai hạng mục. Ảnh đơn gồm 1 ảnh kèm theo tiêu đề và chú thích. Ảnh bộ (phóng sự ảnh/chùm ảnh): Mỗi bộ ảnh gồm từ 5 đến 8 bức ảnh, có tính logic, mạch lạc về nội dung câu chuyện, kèm theo tiêu đề và chú thích của bộ ảnh. Ảnh dự thi được gửi ở định dạng JPG hoặc PNG, có độ phân giải tối thiểu 300 DPI, dung lượng tối thiểu 3 MB và cạnh ngắn nhất từ 2.000 pixel, bảo đảm chất lượng phục vụ đăng tải, in ấn và trưng bày.

Về cơ cấu giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 9 giải Chuyên đề.

Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30/9/2026, đến hết ngày 31/10/2026.

Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ, ảnh dự thi, ngày đăng tải và đường dẫn tác phẩm qua cổng trực tuyến https://cuocthitiemchung2026.org . Vòng bình chọn trực tuyến đối với các tác phẩm vượt qua sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026./.

Theo TTXVN