Để mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử

Từ sổ khám bệnh, đơn thuốc, phiếu xét nghiệm lưu bằng giấy, thông tin sức khỏe của người dân đang được chuyển sang môi trường điện tử. Tại Thanh Hóa, việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được đẩy mạnh, giúp người dân thuận tiện hơn trong lưu giữ và tra cứu thông tin khám, chữa bệnh.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Nông Cống hướng dẫn học sinh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế/sổ sức khỏe điện tử lên VNeID.

Từ tích hợp dữ liệu đến hồ sơ sức khỏe điện tử

Với ngành y tế, hồ sơ điện tử không đơn thuần thay thế giấy tờ. Thông tin về quá trình khám, chữa bệnh được lưu trữ, cập nhật và kết nối giữa người dân với các cơ sở y tế. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, người bệnh có thể tra cứu thông tin thuận tiện hơn, nhất là khi phải khám, điều trị tại nhiều cơ sở.

Tại Thanh Hóa, nhiệm vụ này đang được các cấp, ngành và địa phương tập trung thực hiện. Đến ngày 24/8/2026, toàn tỉnh đã tích hợp 1.754.659 thẻ BHYT/sổ sức khỏe điện tử lên VNeID, tiếp tục đứng đầu cả nước về tỷ lệ tích hợp theo số thẻ BHYT đang có hiệu lực.

Để đạt kết quả này, cùng với tuyên truyền, hướng dẫn, các địa phương huy động nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ người dân. Chính quyền cơ sở, ngành y tế, công an, các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thể và lực lượng hỗ trợ tại cơ sở phối hợp hướng dẫn sử dụng VNeID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử và chuẩn hóa thông tin.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, việc tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử được thực hiện trong quá trình tiếp đón, khám và điều trị. Cán bộ y tế hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại, đồng thời cập nhật thông tin khám, chữa bệnh vào hệ thống. Bệnh sử, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, đơn thuốc và quá trình điều trị được bổ sung sau mỗi lần khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông Cống cho biết, việc số hóa dữ liệu giúp bác sĩ tra cứu nhanh hơn thông tin của người bệnh, trong đó có bệnh sử, quá trình điều trị, kết quả xét nghiệm và tiền sử dị ứng thuốc. Đây là những thông tin cần thiết trong quá trình thăm khám và điều trị.

Việc hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích y tế số cũng được thực hiện từ tuyến cơ sở. Tại xã Luận Thành, cán bộ công an và y tế hỗ trợ người dân trong quá trình tạo lập, sử dụng tài khoản định danh điện tử và tích hợp sổ sức khỏe điện tử. Với những người chưa quen thao tác trên điện thoại, cán bộ trực tiếp hướng dẫn để hoàn thành các bước cần thiết.

Ông Lê Hữu Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành cho biết, địa phương phân công lực lượng bám địa bàn, tập trung hỗ trợ những nhóm người cao tuổi, ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn khi thao tác. Sau đợt cao điểm, xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để người dân duy trì việc sử dụng và cập nhật thông tin sức khỏe trên hệ thống.

Cập nhật dữ liệu mới quyết định hiệu quả

Tích hợp sổ sức khỏe điện tử mới là bước đầu. Điều quan trọng là dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, chính xác sau mỗi lần khám, chữa bệnh để hồ sơ có giá trị sử dụng lâu dài.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Đỗ Thái Hòa cho biết, triển khai Sổ sức khỏe điện tử là một nhiệm vụ quan trọng trong chuyển đổi số của ngành y tế. Mục tiêu đặt ra là hình thành dữ liệu sức khỏe đầy đủ, chính xác, được cập nhật thường xuyên, phục vụ người dân, cơ sở khám, chữa bệnh và công tác quản lý. Ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở y tế hướng dẫn người dân sử dụng và cập nhật thông tin trên hệ thống. Khi dữ liệu được bổ sung qua từng lần khám, chữa bệnh, người dân có thể theo dõi lịch sử khám, điều trị thay vì phải tìm lại nhiều loại giấy tờ. Bác sĩ cũng có thêm thông tin về bệnh sử, kết quả xét nghiệm, thuốc đã sử dụng và quá trình điều trị khi tiếp nhận người bệnh.

Ở góc độ quản lý, dữ liệu sức khỏe được chuẩn hóa và cập nhật tạo thêm cơ sở cho ngành y tế thống kê, theo dõi tình hình sức khỏe của người dân. Khi nguồn dữ liệu đầy đủ hơn, việc quản lý sức khỏe có điều kiện chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu xử lý khi người dân mắc bệnh sang theo dõi, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe chủ động.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 có từ 95% người dân trở lên có hồ sơ sức khỏe điện tử theo mục tiêu mà chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, bên cạnh việc tăng tỷ lệ tích hợp, vấn đề đặt ra là duy trì chất lượng dữ liệu. Người dân cần biết cách sử dụng và theo dõi thông tin của mình; các cơ sở y tế cần cập nhật dữ liệu sau mỗi lần khám, chữa bệnh, bảo đảm thông tin được ghi nhận đầy đủ và chính xác, bởi nếu hồ sơ chỉ được tích hợp một lần nhưng không tiếp tục bổ sung, giá trị sử dụng sẽ hạn chế. Ngược lại, khi dữ liệu được cập nhật theo quá trình khám, chữa bệnh, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ phản ánh rõ hơn lịch sử sức khỏe của mỗi người, đồng thời cung cấp thêm thông tin cho bác sĩ và ngành y tế.

Thanh Hóa đã có bước tiến trong việc đưa sổ sức khỏe điện tử đến người dân. Chặng đường tiếp theo là duy trì tỷ lệ tích hợp, nâng chất lượng dữ liệu và bảo đảm thông tin được cập nhật thường xuyên, phục vụ quá trình theo dõi, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bài và ảnh: Tô Hà