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Hơn 500 tình nguyện viên 3 xã tham gia ngày hội hiến máu

Thùy Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/9, tại xã An Nông, 3 xã An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Hơn 500 tình nguyện viên 3 xã tham gia ngày hội hiến máu

Ngày 27/9, tại xã An Nông, 3 xã An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Hơn 500 tình nguyện viên 3 xã tham gia ngày hội hiến máu

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, hơn 500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn 3 xã An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến đã đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội. Trong số này, có nhiều người đã tham gia hiến máu nhiều lần, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận 329 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Hơn 500 tình nguyện viên 3 xã tham gia ngày hội hiến máu

Lãnh đạo xã An Nông tham gia hiến máu.

Thông qua ngày hội, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, xây dựng cộng đồng nhân ái, văn minh.

Thùy Linh

Từ khóa:

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Ngày hội hiến máu tình nguyện #tham gia #Trung tâm #Nghĩa cử cao đẹp #Nhân dân #Tuyên truyền #Chương trình #Cán bộ đoàn #Trách nhiệm

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