CEO Lê Viết Dương – Hành trình trở về vì một khát vọng lớn!

Trong bối cảnh kinh tế Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, cộng đồng doanh nhân địa phương đang chuyển mình rõ nét, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới. Sự xuất hiện của những nhà lãnh đạo mang tư duy hệ thống, chiều sâu tri thức và khát vọng cống hiến đang trở thành một điểm sáng đáng chú ý.

Một trong những gương mặt tiêu biểu là CEO Lê Viết Dương – Tổng Giám đốc Trường Doanh Nhân PDCA Thanh Hóa, trực thuộc PDCA Group.

CEO Lê Viết Dương – Tổng Giám đốc Trường Doanh Nhân PDCA Thanh Hóa.

Hành trình tích lũy: 16 năm bền bỉ tại TP.HCM

Ít ai biết rằng, trước khi trở về quê hương, CEO Lê Viết Dương đã có hơn 16 năm học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh – một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước.

Khóa đào tạo của PDCA thu hút đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia.

Tại đây, anh không chỉ tham gia điều hành doanh nghiệp mà còn trực tiếp trải nghiệm những thăng trầm của thương trường. Chính môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy đã rèn giũa cho anh một tư duy quản trị bài bản, một phong cách làm việc kỷ luật và đặc biệt là khả năng đi sâu vào bản chất vấn đề – điều mà không phải doanh nhân nào cũng kiên trì theo đuổi. Hành trình của CEO Lê Viết Dương là sự giao thoa giữa tư duy học thuật và thực tiễn doanh nghiệp, tạo nên một cách tiếp cận có chiều sâu trong quản trị và phát triển con người.

Quyết định trở về: Khi khát vọng lớn hơn vùng an toàn

Tháng 05/2024, sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp tại miền Nam, anh lựa chọn trở về Thanh Hóa – quê hương nơi mình sinh ra và sáng lập Tổ chức giáo dục OPEN MI- tiếp nối hành trình làm giáo dục hơn 10 năm qua.

Đó không đơn thuần là một sự dịch chuyển địa lý, mà là một quyết định mang tính bước ngoặt. Trong khi nhiều người chọn ở lại những đô thị lớn để tiếp tục phát triển, anh lại nhìn thấy một cơ hội khác: đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng doanh nhân địa phương – nơi đang rất cần những mô hình đào tạo bài bản, những tư duy quản trị hiện đại và một hệ sinh thái kết nối bền vững.

Vai trò tiên phong tại Trường Doanh Nhân PDCA Thanh Hóa

Năm 2026, anh chính thức đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Trường Doanh Nhân PDCA Thanh Hóa đồng thời là cổ đông chiến lược. Tại đây, anh không chỉ điều hành hoạt động mà còn trực tiếp tham gia xây dựng chương trình đào tạo – một điểm khác biệt quan trọng.

Các học viên hào hứng tham gia các khóa đào tạo do PDCA tổ chức.

Các chương trình được thiết kế không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà hướng tới: Xây dựng tư duy lãnh đạo; Phát triển năng lực quản trị hệ thống; Nâng cao trí tuệ cảm xúc (EQ) trong điều hành và quan trọng hơn, giúp doanh nhân hiểu rõ chính mình. Triết lý giáo dục mà anh theo đuổi không nằm ở số lượng khóa học, mà ở chiều sâu chuyển hóa của mỗi học viên.

Giáo dục doanh nhân – một con đường dài hạn

Khóa đào tạo của PDCA khai mở nhiều giá trị cho lãnh đạo các doanh nghiệp.

Với CEO Lê Viết Dương, giáo dục không phải là một lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà là một sứ mệnh dài hạn. Anh tin rằng, một cộng đồng doanh nhân mạnh không chỉ được xây dựng bằng vốn và cơ hội, mà còn bằng nhận thức, tư duy và khả năng hợp tác. Chính vì vậy, định hướng của Trường Doanh Nhân PDCA Thanh Hóa không chỉ là đào tạo, mà còn là: Kết nối doanh nhân - Đồng hành phát triển - Cùng kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội.

Từ cá nhân đến cộng đồng

PDCA góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị hiện đại, tư duy chiến lược và bản lĩnh hội nhập, từ đó thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hành trình của CEO Lê Viết Dương là minh chứng cho một xu hướng mới - những doanh nhân không chỉ tìm kiếm thành công cá nhân, mà còn quay trở về để đóng góp cho quê hương. Trong một thế giới ngày càng biến động, những nhà lãnh đạo có chiều sâu, có tầm nhìn và có trách nhiệm cộng đồng như anh chính là những nhân tố quan trọng để tạo nên sự phát triển bền vững.

Và có lẽ, hành trình của anh tại Thanh Hóa mới chỉ bắt đầu!

Nhật Thu (CTV NL)