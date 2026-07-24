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Cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Nguyễn Đạt - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, UBND phường Hàm Rồng phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Tối 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, UBND phường Hàm Rồng phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, phường Hàm Rồng cùng đông đảo Nhân dân, đoàn viên thanh niên.

Cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; dâng hoa, dâng hương, thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Sau phần dâng hoa, dâng hương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện quốc thái dân an.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng là hoạt động được tổ chức hằng năm nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tri ân các thế hệ đi trước và nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng là nơi yên nghỉ của 2.200 liệt sĩ quê Thanh Hóa và các địa phương khác trên khắp mọi miền đất nước, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Nguyễn Đạt - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #các Anh hùng liệt sĩ #Thắp nến tri ân #MTTQ #nghĩa trang liệt sĩ #phường Hàm Rồng #Đoàn viên thanh niên #Thương binh #kháng chiến chống Pháp #Ban thường vụ tỉnh ủy

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