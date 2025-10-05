Cầu nối thông tin giữa Đảng với dân

Để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin trong Nhân dân, các đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng theo hướng sát cơ sở, sát đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ xã Kim Tân bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Xác định công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xã Yên Thọ luôn quan tâm nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thọ Đặng Tiến Dũng cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở, Đảng ủy xã chủ động đấu mối với các phòng, ban của tỉnh để lấy tư liệu, văn bản phục vụ công tác tuyên truyền. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên, tuyên truyền viên với người nghe, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, áp đặt, thiếu tính thuyết phục. Đặc biệt, kể từ khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã lựa chọn chủ đề phù hợp ở từng thời điểm để tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Qua tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để chủ động tham mưu cho cấp ủy kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; không để phát sinh những vấn đề phức tạp tại cơ sở. Do đó, sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền ở xã Yên Thọ vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm phục vụ Nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư (khóa XIII) về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trọng tâm là củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, gần gũi với Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các hội nghị tuyên truyền.

Cùng với đó, nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã đổi mới hình thức tuyên truyền, nội dung đa dạng, phong phú hiệu quả, phù hợp đối tượng người nghe. Trong đó, chú trọng thông tin về những văn kiện, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, những vấn đề mà xã hội và Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trên địa bàn. Chủ động đổi mới phương pháp cung cấp thông tin theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính khoa học và tính thiết thực gắn với thực tiễn địa phương. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, phát triển chăn nuôi; về XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới. Trọng tâm là đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền. Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên gắn với lựa chọn cán bộ có năng lực, uy tín làm công tác tuyên truyền, để đội ngũ báo cáo viên phát huy vai trò, thật sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương