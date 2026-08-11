Bảo đảm các trường phổ thông nội trú sẵn sàng hoạt động từ năm học mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 5241/BGDĐT-GDPT gửi Ủy ban nhân dân 22 tỉnh, thành phố, hướng dẫn xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức và vận hành các trường phổ thông nội trú, bảo đảm các trường được đưa vào hoạt động đồng bộ, an toàn, hiệu quả ngay từ năm học 2026-2027.

Học sinh trong lễ khởi công trường nội trú. (Ảnh: TTXVN)

Không để trục lợi chính sách

Theo hướng dẫn của Bộ, Đề án phải xác định rõ mô hình tổ chức, quy mô, địa bàn, đối tượng tuyển sinh; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục; cơ sở vật chất, tài chính; chế độ, chính sách và cơ chế phối hợp trong quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ học sinh.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là bảo đảm các trường được chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027, đáp ứng yêu cầu dạy học, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý không để xảy ra tình trạng công trình đã hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động, chậm đưa vào sử dụng hoặc hoạt động không hiệu quả.

Địa phương dự báo tối thiểu trong giai đoạn 2026-2030 số học sinh theo cấp học, cơ cấu khối lớp, nhu cầu nội trú và bán trú buổi trưa; xác định quy mô trường phổ thông nội trú phù hợp với cơ sở vật chất được đầu tư và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

Đề án cũng phải làm rõ mối quan hệ giữa trường phổ thông nội trú xây mới với các cơ sở giáo dục phổ thông hiện có trên địa bàn; có phương án chuyển tiếp, sắp xếp học sinh, đội ngũ, tài sản và hồ sơ, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh.

Về tuyển sinh, từng trường phải có quy định cụ thể về địa bàn, đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách. Các địa phương đồng thời phải có phương án tiếp nhận học sinh đầu cấp, học sinh nhỏ tuổi và xử lý trường hợp số đăng ký vượt hoặc thấp hơn chỉ tiêu.

Bảo đảm an toàn cho học sinh

Các trường phổ thông nội trú tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, văn hóa dân tộc, lịch sử và pháp luật về biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh; triển khai dạy học ngôn ngữ quốc gia các nước láng giềng.

Nhà trường phải quản lý toàn diện việc học tập, ăn, ở, tự học, nghỉ ngơi, sinh hoạt tập thể và ra, vào trường của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý học sinh khi đến trường và rời trường.

Căn cứ quy mô học sinh và điều kiện thực tế, Đề án phải xây dựng phương án tổ chức ăn, ở, chăm sóc học sinh nội trú và bán trú buổi trưa. Nhân viên trực tiếp chế biến, phục vụ bữa ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe. Việc lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm phải công khai, đúng quy định, ưu tiên đơn vị có đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa rõ ràng và khả năng cung ứng ổn định.

Đối với học sinh nội trú, bán trú buổi trưa, các trường phải xây dựng quy chế quản lý, nội quy khu nội trú, lịch học tập, sinh hoạt, tự học và nghỉ ngơi phù hợp với từng độ tuổi. Trường bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên quản sinh trực ngoài giờ học và tổ chức trực 24/24 giờ tại khu nội trú.

Nhà trường đồng thời phải phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và cơ quan y tế trong quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh; thực hiện điểm danh, quản lý nền nếp, theo dõi sức khỏe và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Về an toàn trường học, các trường phải xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn; tổ chức kiểm tra hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, camera giám sát, khu nội trú, nhà ăn, bếp ăn, sân chơi và các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước.

Bố trí đủ đội ngũ, kinh phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề án xác định cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và phương thức bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục đối với từng trường. Trong đó, ưu tiên bố trí đủ nhân lực trực tiếp quản lý, chăm sóc học sinh, y tế, tư vấn tâm lý, cấp dưỡng, bảo vệ và vận hành cơ sở vật chất.

Các địa phương cần xây dựng phương án, lộ trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, hợp đồng lao động và cung ứng dịch vụ cho trường phổ thông nội trú. Trường hợp không tuyển dụng, bố trí được nhân sự cho các công việc hỗ trợ, phục vụ, địa phương có thể xem xét thuê hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ và các dịch vụ cần thiết khác theo quy định.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục về quản lý nội trú, kỹ năng chăm sóc học sinh, sơ cấp cứu, phòng chống bạo lực và xâm hại, tư vấn tâm lý; phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và an toàn trường học ở khu vực biên giới.

Các địa phương căn cứ nội dung và định mức chi tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan để ưu tiên bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí thực hiện chính sách đối với học sinh; vận hành máy móc, thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Kinh phí vận hành phải được dự toán đầy đủ, tiết kiệm, rõ nguồn, bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các địa phương được khuyến khích sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ. Trường hợp không đủ kinh phí duy tu, bảo dưỡng, vận hành, địa phương phải kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện đề án. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, phối hợp xử lý./.

Theo TTXVN