Cảnh sát đường thủy sẵn sàng lực lượng, chủ động ứng phó với bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki) có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển nhanh, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra...

Lực lượng Cảnh sát đường thủy hướng dẫn người dân neo đậu tàu, thuyền bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa, bão.

Theo đó, Đội Cảnh sát đường thủy đã thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết, nhất là hướng đi và phạm vi ảnh hưởng của cơn bão, đồng thời tổ chức cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm túc chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Theo đó, Đội Cảnh sát đường thủy đã chuẩn bị tối đa về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhiên liệu nhằm ứng phó với bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đã tổ chức tuần tra trên các tuyến sông, kênh để vừa tuyên truyền, nhắc nhở chủ các phương tiện tàu thuyền, chủ bến khách ngang sông chủ động phòng, chống mưa bão; vừa kiểm tra các bến đò, bến phà, tàu thuyền vận tải, du lịch và các phương tiện nuôi trồng thủy, hải sản để hướng dẫn, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn trong mùa mưa bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đối với các phương tiện, thuyền viên, người dân sinh sống trên sông, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã trực tiếp đến tận nơi để cập nhật thông tin và diễn biến của mưa bão, giúp họ nắm bắt tình hình và chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra; hướng dẫn cụ thể về việc neo đậu tàu thuyền an toàn, tuyệt đối không được ai ở lại tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ...

Mặt khác, chỉ đạo toàn lực lượng rà soát, kiểm tra trên các tuyến nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót của người dân để nhắc nhở khắc phục. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân, chủ phương tiện, thuyền viên, neo đậu tàu, thuyền bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa, bão và vào khu vực tránh trú bão an toàn.

Hiện nay, bão số 5 đang tiến sát đất liền rất nhanh, do đó từng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh đều tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai nhiều phương án nhằm ứng phó với mưa bão.

Phạm Hòa (CTV)