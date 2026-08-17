Cảnh sát cơ động Thanh Hóa chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, ngập úng bảo vệ tính mạng và tài sản Nhân dân

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Dự báo từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sườn dốc....

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện và lực lượng, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Đơn vị chủ động xây dựng phương án, tổ chức lực lượng trực, kiểm tra phương tiện cứu hộ, cứu nạn và trang thiết bị cần thiết, bảo đảm có thể nhanh chóng cơ động đến những địa bàn bị ảnh hưởng.

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Cảnh sát cơ động luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, mưa lũ có thể xảy ra, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thái Thanh (CTV)