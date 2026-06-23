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Cảnh báo virus cảm cúm thông thường cũng có thể gây viêm cơ tim nguy hiểm​

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Ngày 22/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho một bé trai bị viêm cơ tim nguy hiểm. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi này nhiễm siêu vi Rhinovirus - một loại siêu vi cảm cúm thông thường.

Cảnh báo virus cảm cúm thông thường cũng có thể gây viêm cơ tim nguy hiểm​

Ngày 22/6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho một bé trai bị viêm cơ tim nguy hiểm. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi này nhiễm siêu vi Rhinovirus - một loại siêu vi cảm cúm thông thường.

Cảnh báo virus cảm cúm thông thường cũng có thể gây viêm cơ tim nguy hiểm​

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bé trai P. M. D. (11 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng bị viêm cơ tim nguy hiểm. Trước đó, bé bị sốt nhẹ, nôn ói nhiều lần được gia đình mua thuốc uống nhưng không khỏi.

Tình trạng bé chuyển sang khó thở, mệt mỏi tăng dần nên được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại đây, bé trai bị suy hô hấp, huyết áp tụt, được thở oxy, hồi sức truyền dịch, dùng thuốc vận mạch.

Nhận thấy dấu hiệu vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới, bệnh nhi được đặt máy thở và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi lơ mơ, huyết áp và mạch khó ghi nhận, nhịp tim không đều. Kết quả siêu âm tim và xét nghiệm ghi nhận phân suất tống máu giảm còn 25-28% (bình thường là 60-80%), troponin I (loại protein đặc hiệu có trong cơ tim) cùng nhiều chỉ số khác tăng cao.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim. Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được quyết định điều trị bằng phương pháp chạy ECMO (hồi sinh tim phổi nhân tạo).

Song song đó, các bác sỹ tiến hành xét nghiệm PCR, kết quả ghi nhận bệnh nhi nhiễm siêu vi Rhinovirus - một loại siêu vi cảm cúm thông thường. Lúc này, bệnh nhi được tiếp tục điều trị kháng sinh, truyền máu và tiểu cầu, điều chỉnh điện giải, toan kiềm...

Những ngày sau đó, diễn tiến bệnh phức tạp hơn khi xuất hiện biến chứng suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận nặng. Bệnh nhi được kết hợp lọc máu liên tục 6 đợt cùng nhiều biện pháp điều trị hỗ trợ.

Sau gần 3 tuần chạy ECMO và chăm sóc tích cực, tim trẻ phục hồi dần, cải thiện phân suất tống máu, huyết áp ổn định và được cai máy thở. Đến nay, nhịp tim và chức năng gan thận của bé trai trở về bình thường sau gần 1,5 tháng điều trị.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Rhinovirus rất phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, đồng thời có thể tồn tại kéo dài nhiều tuần sau nhiễm trùng hô hấp.

Viêm cơ tim do Rhinovirus rất hiếm gặp, hiện chưa có số liệu chính xác về tần suất. Tác nhân Rhinovirus chỉ chiếm 1-5% các trường hợp viêm cơ tim do virus, thấp hơn rất nhiều so với các tác nhân khác.

Ở trẻ em, đa số trường hợp mắc viêm cơ tim do Rhinovirus thường chỉ được phát hiện khi làm xét nghiệm PCR hô hấp trong quá trình đánh giá viêm cơ tim cấp.

Bác sỹ Tiến khuyến cáo, phụ huynh khi thấy con em mình bị cảm sốt không nên tự ý mua thuốc uống điều trị mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định bệnh và điều trị thích hợp./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Tim #Virus #Bệnh nhi #Điều trị #Cảm cúm #Bệnh viện #Xét nghiệm #Nhi đồng #Bé trai #Kết quả

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