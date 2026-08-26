Cảnh báo từ hàng loạt điểm sạt lở dọc sông Lò

Nhiều điểm sạt lở dọc sông Lò, đoạn qua địa bàn xã Trung Hạ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn.

Một điểm sạt lở taluy âm dọc sông Lò ăn lồng vào đường giao thông.

Tuyến giao thông kết nối xã Hồi Xuân với xã Trung Hạ có lưu lượng phương tiện khá lớn. Trong khi đó, nền đường đã xuống cấp, nhiều vị trí ven sông bị sạt lở taluy âm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo UBND xã Trung Hạ, từ mùa mưa bão năm 2025 dọc tuyến sông Lò xuất hiện 12 điểm sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, dự án mới được bố trí vốn vào tháng 7/2025 và đang thực hiện các bước đầu tư.

Bão số 4 năm 2026 gây mưa lớn kéo dài, nước sông Lò dâng cao, vị trí sạt lở này tiếp tục có những diễn biến mới. Đáng chú ý, tại khu vực cầu Phụn, dự án vừa triển khai đầu tư đã xuất hiện những dấu hiệu sạt lở taluy âm là phần đất kè 2 đầu cầu.

Điểm sạt lở taluy dương thuộc bản Trung Xuân, xã Trung Hạ nằm dọc sông Lò.

Bên cạnh đó, việc mở rộng đường, cắt taluy tạo dốc cao song không hạ cấp taluy, khi xảy ra sạt lở đất đá lăn trực tiếp xuống lòng đường.

Trao đổi về trạng sạt lở dọc tuyến sông Lò, ông Lư Hồng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Hạ cho biết, xã đã cắt cử lực lượng theo dõi, túc trực và cảnh báo nguy cơ sạt lở dọc tuyến sông Lò.

Đối với những điểm sạt lở taluy dương, taluy âm hai đầu cầu Phụn mới, thuộc Dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, UBND xã sẽ trao đổi lại với chủ đầu tư dự án để tìm phương án khắc phục.

Video: Ông Lữ Hồng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Hạ thông tin về sạt lở.

Để khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4, UBND xã Trung Hạ đang phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện san gạt đất đá sạt lở trên các các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực có nguy cơ sạt lở, UBND xã cũng đã thực hiện di dời 38 hộ dân với 157 nhân khẩu đến nơi toàn.

Đình Giang