Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua cổng dịch vụ công quốc gia

Cơ quan Công an cảnh báo người dân về hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ thông tin quy trình nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia và công phu xây dựng kịch bản, giao diện, tên tin nhắn, nội dung tin nhắn để dẫn dắt người dân từ màn kịch này đến màn kịch khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.