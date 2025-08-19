Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất một số địa phương của Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ngày hôm nay (19/8), mưa lớn kéo dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo một số khu vực ở Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong 6 giờ tới, Quang Chiểu, Hiền Kiệt, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Mìn, Na Mèo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quan Sơn, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Vạn Xuân, Xuân Chinh là các địa phương của Thanh Hóa nằm trong danh sách cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Ảnh: nchmf

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Thanh Hoá và Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cơ quan khí tượng kiến nghị cơ quan chức năng tại các địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

LP