Ảnh hưởng của không khí lạnh, Thanh Hóa tiếp tục rét đậm trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 2 ngày kỳ nghỉ lễ (từ ngày 03 đến 04/01), thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái trời rét, có nơi rét đậm, gió Đông Bắc hoạt động mạnh, nhất là ở khu vực ven biển.

Du khách đón năm mới tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoài Anh

Trên đất liền, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 - 16 độ C, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 3, có nơi cấp 4; cảm giác rét buốt gia tăng vào ban đêm.

Tại khu vực đồng bằng và ven biển như Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Hạc Thành, Đông Sơn, Sầm Sơn..., nhiệt độ duy trì ở mức thấp, trời rét rõ rệt trong suốt hai ngày nghỉ lễ.

Ở khu vực trung du và miền núi, gồm Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn..., nhiệt độ thấp, trời rét sâu hơn, người dân cần chú ý giữ ấm, bảo vệ sức khỏe.

Trên vùng biển Thanh Hóa, đêm 2/1 và ngày 3/1, gió Đông Bắc cấp 4 – 5, ngoài khơi có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 1,5 – 2,5 m, gây khó khăn cho hoạt động của tàu thuyền. Từ ngày 3/1 trở đi, gió có xu hướng giảm dần.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trời rét, rét đậm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và vật nuôi; gió mạnh, sóng lớn tiềm ẩn nguy hiểm đối với các hoạt động trên biển. Người dân và ngư dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

LP