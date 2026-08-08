Tạo nền tảng cho quản trị hiện đại làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thanh Hóa đang từng bước chuyển tư duy quản lý đất đai từ phương thức truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu số. Trong đó, chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm, mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển.

Cán bộ, công chức xã Như Xuân thu thập thông tin dữ liệu đất đai tại các thôn.

Đất đai luôn được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng hàng đầu của từng địa phương. Để nguồn lực này thực sự phát huy giá trị thì dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, đồng bộ và có khả năng kết nối, chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dữ liệu đất đai của Thanh Hóa còn phân tán, thiếu thống nhất giữa hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử. Nhiều trường thông tin chưa được cập nhật, gây khó khăn trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cũng như khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vào cuối 2025, Thanh Hóa xếp thứ 33/34 tỉnh, thành phố trên cả nước về việc nhập số thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tỉnh xác định việc làm giàu, làm sạch dữ liệu không còn là nhiệm vụ chuyên môn riêng của ngành tài nguyên trước đây hay ngành nông nghiệp và môi trường hiện nay, mà là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu. Thay vì rà soát thủ công, các đơn vị đã sử dụng phần mềm để phân tích, bóc tách, đối chiếu từng trường thông tin; chuẩn hóa dữ liệu theo cấu trúc thống nhất; tự động phát hiện những trường hợp sai lệch, thiếu thông tin hoặc chưa đồng bộ để xử lý. Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa tiếp tục được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm xác thực thông tin chủ sử dụng đất, nâng cao độ chính xác và tính pháp lý.

Song hành với ứng dụng công nghệ là sự đổi mới trong phương thức tổ chức thực hiện. Sở NN&MT tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể đến từng xã, phường, gắn trách nhiệm với từng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Đồng thời thiết lập cơ chế giám sát tiến độ theo tuần, theo ngày. Hệ thống nhóm điều hành trực tuyến với gần 500 thành viên được hình thành để cập nhật kết quả, trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Trong quá trình triển khai, Sở NN&MT đã phối hợp với Công an tỉnh và doanh nghiệp công nghệ tạo nên sức mạnh tổng hợp. Công an các xã, phường trực tiếp phối hợp xác thực dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. VNPT Thanh Hóa hỗ trợ các giải pháp công nghệ, xây dựng công cụ thống kê, phân tích, bóc tách dữ liệu, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả theo thời gian thực. Việc kết hợp giữa dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư đã từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển chính quyền số.

Ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa, cho biết: “Nhờ cách làm bài bản, quyết liệt và ứng dụng đồng bộ công nghệ số, chỉ sau gần 3 tháng triển khai cao điểm, Thanh Hóa đã tạo nên bước chuyển biến rõ nét. Đến ngày 23/6/2026, toàn tỉnh có hơn 1,039 triệu thửa đất đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 80,91% tổng số thửa đất, tăng gần 984.000 thửa so với thời điểm cuối năm 2025. Thứ hạng về chất lượng dữ liệu đất đai của tỉnh tăng 19 bậc, từ vị trí 33 lên vị trí 14 toàn quốc. Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương được Bộ NN&MT, Bộ Công an đánh giá cao về tốc độ và hiệu quả triển khai”.

Điều quan trọng hơn, dữ liệu sau khi được làm sạch đang từng bước phát huy giá trị trong thực tiễn quản lý. Trên nền tảng dữ liệu số, Sở NN&MT đang tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng khai thác trực tiếp dữ liệu điện tử thay cho việc yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy. Việc thí điểm tiếp nhận trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đã giúp người dân không còn phải nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời không phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, ngành NN&MT đang rà soát, đơn giản hóa 23 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; đề xuất thực hiện cơ chế “làn xanh” đối với 7 thủ tục, dự kiến cắt giảm từ 30 đến 50% thời gian giải quyết. Những kết quả này cho thấy dữ liệu số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà đang trực tiếp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hiếu