Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số xã, phường của Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 22 giờ ngày 4/7 đến 0 giờ ngày 5/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Trung Sơn 2 đạt 68,2mm, hồ Thủy điện Trung Sơn 62,6mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: nchmf

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Đặc biệt tại các xã, phường: An Nông, Bát Mọt, Các Sơn, Đồng Lương, Đồng Tiến, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Lưu Vệ, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Lý, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Nông Cống, phường Đông Quang, phường Đông Sơn, phường Ngọc Sơn, phường Quảng Phú, Phú Lệ, Phú Xuân, Quan Sơn, Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Yên, Tam Lư, Tân Ninh, Thăng Bình, Thắng Lợi, Thiên Phủ, Thiết Ống, Tiên Trang, Trung Chính, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Văn, Tượng Lĩnh, Văn Phú và Yên Thọ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại đối với hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu trên địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất gây ra.

LP