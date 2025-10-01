Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thanh Hóa trong 6 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Ảnh: nchmf

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; tại Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng cấp 2; Phú Thọ, Tuyên Quang cấp 3.

Cùng đó, bản tin sáng ngày 1/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, lũ trên sông Thao (Lào Cai), trên sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) đạt đỉnh 6,16m (21 giờ ngày 30/9), dưới mức báo động (BĐ 3) 0,14m, hiện đang xuống chậm. Nhưng hiện nay, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên. Còn lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống chậm theo vận hành của thủy điện thượng lưu.

Trong 12 giờ tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn sẽ dao động ở mức đỉnh ở dưới mức báo động 3, lũ trên sông Mã, sông Lục Nam sẽ xuống dưới mức báo động 2, trên sông Thao tiếp tục xuống dưới mức báo động 3. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình tiếp tục lên.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Cả sẽ xuống dưới mức báo động 2, lũ trên sông Lục Nam và trên sông Thao xuống mức báo động 1, trên sông Mã tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1. Lũ trên sông Lô sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 3, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống chậm ở mức dưới báo động 2.

Từ ngày 1 đến 2/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) tiếp tục lên, hạ lưu sông La dao động ở mức đỉnh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) xấp xỉ mức báo động 2.

Đi kèm theo là tình trạng ngập lụt dự báo diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10/2025, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có nhiều biến động. Mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của Thanh Hóa như: Cẩm Thạch, Quý Lương, Thành Vinh; Điền Quang, Giao An, Lương Sơn, Thạch Lập; Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Đồng Lương, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiết Ống, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Yên Nhân, Yên Thắng.

