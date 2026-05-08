Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 8/5), khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phúc Do 106,4mm (Thanh Hóa); Thanh Thủy (Mỹ) 102,2mm; xã Châu Hoàn 88,4mm (Nghệ An)...

Trong 3 giờ (từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 8/5), khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Hương Giang 1 là 108,2 mm, Hương Xuân 78,2mm...

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường, chi tiết như sau:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

