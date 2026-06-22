Cảnh báo khẩn cấp về chất gây nghiện mới "Cocaine hồng" trong giới trẻ

Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát quốc tế vừa phát đi lời cảnh báo nghiêm trọng về sự xuất hiện của “Cocaine hồng” (hay còn gọi là 2C-B). Đây là loại ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây sốc và dẫn đến tử vong đột ngột cho người sử dụng.

Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB) đã bày tỏ lo ngại và đưa ra cảnh báo chính thức về một loại ma túy tổng hợp mới đang lưu hành trong giới trẻ “2C-B” (2C-Bromine), còn được gọi là “cocaine hồng”. Ảnh: Daily News.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, thời gian gần đây, trong giới ăn chơi và một bộ phận thanh thiếu niên đang rộ lên xu hướng sử dụng một loại chất hướng thần mới có tên gọi là 2C-B (2C-Bromine), hay còn được quảng cáo dưới cái tên “Cocaine hồng”, “Eros”, “Rosada Tusi Nexus”.

Theo bà Areephak Ngernbumroong, Phó Tổng Thư ký kiêm Người phát ngôn của ONCB, mặc dù mang danh nghĩa là “cocaine”, nhưng thực chất đây lại là một loại ma túy tổng hợp có tác động cực mạnh đến hệ thần kinh trung ương. Các băng nhóm tội phạm đã cố tình pha trộn màu thực phẩm hồng vào ma túy nhằm giảm mùi khó chịu, giảm cảm giác đau đớn khi sử dụng, đồng thời ngụy trang nó dưới một diện mạo bắt mắt, như viên nén, bột, viên nang vô hại để dễ dàng tiếp cận và lôi kéo giới trẻ.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, 2C-B là chất hướng thần sở hữu “tác động kép” vừa gây kích thích mạnh mẽ, vừa gây ảo giác tương tự như ma túy đá (ecstasy) và bùa lưỡi (LSD).

Khi xâm nhập vào cơ thể, loại ma túy này khiến người dùng rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ, tỉnh táo bất thường nhưng kèm theo đó là những ảo thanh, ảo thị (nhìn và nghe thấy những điều không có thật). Việc nhận thức sai lệch thực tại khiến người sử dụng hoàn toàn mất kiểm soát hành vi, dễ thực hiện các hành động liều lĩnh, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Về lâu dài, chất độc này sẽ tàn phá não bộ, gây ra các chứng bệnh tâm thần mãn tính và trầm cảm nặng.

Cocaine màu hồng – một hỗn hợp ma túy có khả năng gây chết người , được ngụy trang dưới một diện mạo bắt mắt, như viên nén, bột, viên nang vô hại để dễ dàng tiếp cận và lôi kéo giới trẻ. Ảnh: AFP.

Đáng chú ý, loại ma túy này thường bị trộn lẫn với ketamine, thuốc lắc, bột caffeine hoặc thuốc an thần benzodiazepine để tạo thành một thứ hỗn hợp độc hại mà giới ăn chơi gọi là "Happy Water" (Nước vui).

Không chỉ tại khu vực Đông Nam Á, làn sóng “Cocaine hồng” cũng đang càn quét các tụ điểm du lịch lớn tại châu Âu. Lực lượng Cảnh sát Tây Ban Nha vừa qua đã triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Colombia, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và lượng lớn chất kích thích này. Cơ quan giám sát ma túy châu Âu xác nhận, các băng nhóm tội phạm đang ra sức tuồn loại “cocktail ma túy” giá rẻ này vào các khu nghỉ dưỡng để bẫy khách du lịch trẻ tuổi trong mùa hè.

Trước những biến tướng ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy thế hệ mới, Bộ Tư pháp và Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết đến toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh và thế hệ trẻ:

Cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời lôi kéo, quảng cáo về các loại chất kích thích “an toàn, vô hại, chỉ để giải trí”. Đằng sau những viên thuốc màu hồng bắt mắt là cái bẫy hủy hoại tương lai, sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh: "Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình là nói không với ma túy, không thử dù chỉ một lần".

ONCB cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Mọi thông tin liên quan đến các đường dây mua bán, tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy cần được thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất hoặc phản ánh qua đường dây nóng 24/7 của Cục Chống Ma túy nhằm chung tay đẩy lùi vấn nạn này, giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cho xã hội.

Nhật Lệ