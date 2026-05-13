Cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá diện rộng trên địa bàn tỉnh

(Baothanhhoa.vn) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi Tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ, cho biết trong chiều 13/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Theo cơ quan khí tượng, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh tại một số xã, phường như Giao An, Nguyệt Ấn; đồng thời vùng đối lưu từ nước bạn Lào có xu hướng di chuyển vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Độ phản hồi radar phổ biến từ 44-50 dBZ, cho thấy khả năng hình thành các ổ mây dông mạnh.

Trong khoảng thời gian từ hiện tại đến vài giờ tới, mưa rào và dông sẽ xảy ra tại nhiều địa phương, gồm các xã miền núi và trung du như Mường Lát, Tam Chung, Bát Mọt, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Thọ Lập, Lam Sơn, Sao Vàng, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thành Vinh, Ngọc Trạo và nhiều khu vực lân cận. Sau đó, vùng mưa dông có khả năng tiếp tục mở rộng sang các địa phương khác trong tỉnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hoa màu, hư hỏng nhà ở, công trình giao thông và các cơ sở hạ tầng, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.

