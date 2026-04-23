Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng 23/4, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát tin cảnh báo về nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật quan trắc KTTV Quốc gia)

Theo đó, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết mây đối lưu đang phát triển trên khu vực biên giới Thanh Hóa - Lào và giáp ranh Sơn La - Thanh Hóa, có xu hướng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa. Độ phản hồi vô tuyến cực đại đo được là 50.0 dBZ tại khu vực biên giới Thanh Hóa - Lào.

Trong khoảng thời gian hiện tại đến một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào và dông cho các tổ dân phố, thôn, bản thuộc các xã, phường: Tam Chung, Mường Lý, Mường Lát, Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh, Trung Sơn, Trung Thành, Phú Lệ, Phú Xuân, Hiền Kiệt, Nam Xuân, Hồi Xuân, Thiên Phủ, Cổ Lũng, Pù Luông, Bá Thước, Quý Lương, Điền Lư, Thiết Ống, Điền Quang, Văn Nho; sau đó có khả năng lan sang các xã, phường lân cận khác của tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

LP