Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại 120 xã, phường

Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp khiến nhiều khu vực rừng trên địa bàn Thanh Hóa được cảnh báo ở cấp cháy rừng rất cao đến cực kỳ nguy hiểm. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị các địa phương, chủ rừng và người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Các lực lượng chức năng chữa cháy rừng tại phường Hải Bình trong ngày 25/6.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, căn cứ thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong các ngày 26 và 27/6/2026, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng, khô hanh, không có mưa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trong đó:

120 xã, phường được dự báo ở cấp cháy rừng V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Đây là cấp cảnh báo cao nhất, đặc trưng bởi thời tiết khô hạn kéo dài, khả năng xảy ra cháy rất lớn trên các loại rừng và tốc độ lửa lan truyền rất nhanh.

8 xã, phường được dự báo ở cấp cháy rừng III (cấp cao), với nguy cơ dễ phát sinh cháy và cháy có khả năng lan rộng trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các địa phương, đơn vị và chủ rừng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR.

Đối với các địa bàn có cấp cháy rừng V, UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, chủ rừng tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm; kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào rừng; phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm phát lửa.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền quy định về PCCCR, nghiêm cấm việc đốt thực bì, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong, ven rừng khi điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch UBND cấp xã phải huy động ngay lực lượng, phương tiện chữa cháy; trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát phải kịp thời đề nghị lực lượng, phương tiện hỗ trợ và báo cáo Chi cục Kiểm lâm để điều động ứng cứu.

Nếu đám cháy lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân, công trình quan trọng hoặc an ninh, quốc phòng, phải báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động lực lượng ứng phó theo quy định.

Đối với các địa bàn có cấp cháy rừng III, các địa phương cần duy trì lực lượng tuần tra, canh gác 10/24 giờ (từ 10 giờ đến 20 giờ hằng ngày), tập trung vào các khung giờ nắng nóng cao điểm; thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán bảo vệ rừng, nhất là tại rừng trồng.

LP