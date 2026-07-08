Căng thẳng Nhật Bản - Trung Quốc leo thang sau vụ đối đầu gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản và Trung Quốc ngày 7/7 đồng loạt lên tiếng về vụ đối đầu trên biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông, khi mỗi bên đều khẳng định đã buộc tàu của bên kia rời khỏi khu vực tranh chấp. Vụ việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền kéo dài nhiều thập kỷ.

Một tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và một tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc, một tàu cá Nhật Bản đã “xâm nhập trái phép” vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh hải của mình quanh quần đảo tranh chấp. Phía Trung Quốc cho biết các tàu hải cảnh đã triển khai những biện pháp cần thiết để cảnh báo và buộc tàu cá Nhật Bản rời khỏi khu vực.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết bốn tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Senkaku, trong đó hai tàu đã đi vào vùng biển mà Tokyo coi là lãnh hải của Nhật Bản và tiếp cận một tàu cá Nhật Bản có hai thuyền viên.

Theo phía Nhật Bản, các lực lượng chấp pháp trên biển đã phát cảnh báo và buộc hai tàu hải cảnh Trung Quốc rời khỏi khu vực vào sáng cùng ngày.

Tokyo cho rằng hoạt động của các tàu Trung Quốc trong vùng biển quanh quần đảo Senkaku là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và khẳng định sẽ tiếp tục ứng phó “một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết” trên cơ sở luật pháp quốc tế và pháp luật trong nước.

Vụ việc xảy ra gần các hòn đảo không người ở được Nhật Bản tuyên bố chủ quyền là quần đảo Senkaku và Trung Quốc là quần đảo Điếu Ngư. Ảnh tư liệu: REUTERS.

Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này tái khẳng định quần đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận là “lãnh thổ vốn có của Trung Quốc”, đồng thời phản đối những gì Bắc Kinh cho là hành động cản trở các hoạt động hợp pháp của nước này trong khu vực.

Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý nhưng cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này từ lâu là điểm nóng trong quan hệ song phương, không chỉ vì vị trí chiến lược mà còn do được cho là có trữ lượng dầu khí đáng kể dưới đáy biển Hoa Đông.

Vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục đối mặt với nhiều bất đồng liên quan đến các vấn đề an ninh và hoạt động quân sự trong khu vực, làm dấy lên thêm lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, DW, WION.