Căng sức, đồng lòng khắc phục hậu quả bão số 5

Ngay sau khi bão số 5 đi qua, cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung nhân lực, vật lực để khắc phục nhanh nhất những hậu quả do thiên tai để lại.

Lực lượng công an, dân quân tham gia làm lại đường sau mưa bão phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: P.V

Chủ động, linh hoạt ứng phó thiên tai

Ngay sau khi có dự báo về cơn bão số 5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các xã, phường đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng trực, phòng, chống bão lũ và chỉ đạo triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra. Các địa phương đã chủ động sơ tán 5.018 hộ/18.326 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Đến 14h ngày 27/8 tại khu vực ven biển và một số vùng trũng thấp nước đã rút 2.796 hộ/10.250 khẩu đã trở về nhà ổn định đời sống.

Trước bão số 5 và liên tục trong những ngày mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Do đó, lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân được bảo đảm, không có người nào bị thiếu chỗ ở, đói, rét hoặc các vật dụng cần thiết khác. Đêm 26/8, đê kênh T2 tại xã Tống Sơn bị vỡ, ngay trong đêm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố. Đồng thời, điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thường trực, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện cơ giới gia cố, khắc phục sự cố đê.

Gia đình chị Hà Thị Lan, thôn Thanh Xuân (xã Thanh Kỳ) bị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng do mưa bão.

Mưa bão khiến nước sông Mã dâng cao, vào lúc 13h ngày 27/8 tại xã Thọ Phú nhiều khu vực vẫn bị ngập chìm trong nước, làm cho hơn 100 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu của thôn Đại Vàng bị cô lập hoàn toàn. Chủ tịch UBND xã Thọ Phú Nguyễn Trung Thành cho biết: “Xã đã huy động xuồng máy, thuyền để đưa các loại nhu yếu phẩm thiết yếu cung ứng kịp thời cho người dân với phương châm “bảo đảm an toàn cho người dân là trên hết”. Đồng thời, kiểm tra, rà soát các công trình, vị trí bị ảnh hưởng; đánh giá thực hiện các phương án phòng, chống các tình huống, sự cố tại các vị trí, khu vực có công trình trọng điểm xung yếu. Đối với các khu vực nước đã rút, huy động các lực lượng tham gia dọn dẹp khắc phục hậu quả mưa lụt, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân”.

Cơn bão số 5 với lượng mưa lớn và sức gió mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh Kỳ. Là một trong những hộ chịu thiệt hại lớn, chị Hà Thị Lan ở thôn Thanh Xuân không khỏi bàng hoàng trước “cơ ngơi” của mình gần như mất trắng sau “cơn thịnh nộ” của thiên nhiên. Nhìn khu nhà lưới sản xuất rộng 1.000m2 trồng dưa lê, dưa vàng Kim Hoàng hậu chỉ còn hơn một tuần nữa là thu hoạch bị bão thổi bay, gãy hàng loạt, chị Lan không khỏi xót xa. Từ sáng 27/8, cả gia đình đã gắng gượng tháo gỡ, nhặt nhạnh những gì còn sót lại khi mưa bão tan. Chị Lan cho biết: “Toàn bộ diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao của gia đình đã sập đổ hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 220 triệu đồng, chưa kể 1,5ha keo 3 năm tuổi trên đồi gãy đổ và chuồng trại chăn nuôi bị sập. Tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, số tiền quá lớn, không biết khi nào mới có thể phục hồi sản xuất trở lại”.

Lực lượng chức năng tiếp tế cho người dân vùng lũ. Ảnh: P.V

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thanh Kỳ, bão số 5 gây ảnh hưởng, thiệt hại đến sản xuất của người dân. Trong đó, thiệt hại khoảng 30ha lúa, gần 500ha keo, khoảng 50ha cây trồng hằng năm và gần 10ha cây trồng lâu năm. Nhiều công trình trường học, hạ tầng kỹ thuật cũng bị ảnh hưởng. Trước tình hình cấp bách, xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự ưu tiên bảo đảm an toàn cho cuộc sống của người dân, hướng dẫn người dân thu dọn vật dụng, phục hồi sản xuất, nhất là những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão. Cùng với đó, xã huy động tối đa lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tinh thần tất cả vì sự ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân ở xã Thanh Kỳ cũng là tinh thần chung của cả tỉnh trong những ngày qua. Hơn lúc nào hết, mỗi khi khó khăn, đau thương, cũng chính là lúc tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào lại được khơi dậy. Cùng với sự cố gắng của người dân, cả hệ thống chính trị đồng lòng vào cuộc, hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, để sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại

Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý và Nhân dân các địa phương triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Trung tá Bùi Xuân Ngãi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: “Nhiều hộ gia đình trên địa bàn các xã có nguy cơ bị sạt lở nhà, tuyến đường 15C nhiều điểm bị sạt trượt, có đường vào bản bị chia cắt. Để cứu trợ khẩn cấp cho người dân, lực lượng tại chỗ của đồn và chính quyền địa phương đã ngày đêm tiếp cận, kịp thời giúp bà con di dời và thuận lợi sinh hoạt tại các nơi sơ tán. Sau khi bão số 5 đi qua, cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục giúp Nhân dân trên địa bàn san gạt bùn đất tại nhà, vệ sinh môi trường, sửa chữa đường sá hư hỏng để giúp giao thông nhanh chóng trở lại bình thường”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pù Nhi hỗ trợ Nhân dân khắc phục sau bão số 5.

“Thời tiết còn diễn biến thất thường, nên chúng tôi đã phân công lực lượng tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến mưa lũ, bám sát địa bàn; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai, phát huy phương châm “4 tại chỗ”; chủ động các phương án, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra" - Trung tá Bùi Xuân Ngãi nói.

Trên đường vào các bản ở xã Nam Xuân, đâu đâu cũng thấy màu áo xanh tình nguyện đang hối hả hỗ trợ bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường. Nhanh tay quét dọn bùn đất trên tuyến đường ở bản Bút, chị Vi Thị Dung, Bí thư Đoàn xã Nam Xuân cho biết: Trên địa bàn xã có 14 bản, do địa hình ở các bản khá phức tạp, đường sá đi lại xa xôi, mưa bão gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường dẫn đến không lưu thông được. Đoàn xã đã phân công đoàn viên, thanh niên trực 24/24h tại bản mình sinh sống để chủ động hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người khuyết tật di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, huy động đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng tại địa phương dọn dẹp cây đổ, khơi thông cống rãnh, phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh. Tại các khu vực công cộng, nhất là trường học, lực lượng thanh niên hỗ trợ sắp xếp lại bàn ghế, rửa bùn đất, quét dọn sân trường, các phòng chức năng để chuẩn bị cho năm học mới ”.

Đoàn thanh niên xã Nam Xuân ra quân khắc phục hậu quả mưa bão.

Sự vào cuộc của các lực lượng, cả hệ thống chính trị trong đợt mưa bão lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì dân phục vụ“,”không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tinh thần đoàn kết, chung tay, sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng sẽ là điểm tựa để những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hòa Đạt Phương