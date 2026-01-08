Đàm phán rơi vào bế tắc, Yemen đối mặt vòng xoáy bất ổn mới

Lãnh đạo Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) của Yemen, ông Aidarous al-Zubaidi đã không tới Riyadh tham dự các cuộc đàm phán khẩn cấp ngày 7/1, khiến nỗ lực kiểm soát đợt leo thang quân sự mới tại miền Nam Yemen rơi vào bế tắc và làm trầm trọng thêm rạn nứt giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Một thành viên của Lực lượng bán tinh nhuệ vận hành súng máy trên xe tuần tra ở thành phố Aden (Yemen), ngày 7/1/2026. Ảnh: Reuters.

Sau khi ông al-Zubaidi bất ngờ vắng mặt tại Riyadh, Hội đồng chuyển tiếp miền Nam tuyên bố nhà lãnh đạo này đang trực tiếp chỉ đạo các hoạt động quân sự và an ninh tại thành phố cảng Aden. Đáp lại, Hội đồng Tổng thống Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn đã quyết định khai trừ ông al-Zubaidi, đồng thời cáo buộc ông tội phản quốc.

Một quan chức cấp cao của Hội đồng chuyển tiếp miền Nam, ông Amr al-Beidh, cho biết Aden hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai miền Nam. Theo ông Beidh, Saudi Arabia đã cảnh báo sẽ ném bom Aden nếu ông Zubaidi không tới Riyadh dự đàm phán. Ông Zubaidi từ chối rời Aden vì lo ngại để lại khoảng trống an ninh tại thành phố chiến lược này.

Trong khi đó, một quan chức khác của Hội đồng chuyển tiếp miền Nam cho biết phái đoàn của tổ chức này vẫn tới Riyadh và các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục, dù trước đó Hội đồng chuyển tiếp miền Nam thông báo mất liên lạc với đoàn đại biểu. Hiện vẫn chưa rõ nhân vật nào sẽ đại diện Hội đồng chuyển tiếp miền Nam dẫn dắt các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Saudi Arabia đưa tin lực lượng chính phủ Yemen đang tiến về Aden. Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu cũng xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích “phòng ngừa có giới hạn” tại tỉnh al-Dhalea – quê hương của ông al-Zubaidi sau khi phát hiện các đơn vị vũ trang rời khỏi doanh trại. Nguồn tin địa phương cho biết đã có hơn 15 đợt không kích tại khu vực này.

Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành các cuộc không kích “phòng ngừa có giới hạn” tại tỉnh al-Dhalea (Yemen) ngày 7/1/2026. Ảnh: Reuters.

Những diễn biến mới nhất này đã dập tắt hy vọng sớm giải quyết bất ổn tại miền Nam Yemen, nơi giao tranh bùng phát từ tháng trước giữa Hội đồng chuyển tiếp miền Nam – được UAE hậu thuẫn và chính phủ Yemen được Saudi Arabia ủng hộ. Cuộc đối đầu mới nhất đặt Saudi Arabia và UAE vào thế đối nghịch trực tiếp, làm lung lay liên minh từng can thiệp vào Yemen hơn một thập kỷ qua và làm phức tạp thêm cuộc nội chiến kéo dài tại quốc gia này.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters