Canada áp thuế trả đũa Mỹ, trị giá 20 tỷ USD

Canada ngày 8/9 đã chính thức áp các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, động thái được cho là sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng.

Canada chính thức áp các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Giftsanddec.

Theo Chính phủ Canada, các mức thuế có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 8/9 (giờ địa phương), dao động từ 15% đến 50%, được áp dụng đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 27,6 tỷ đôla Canada, tương đương gần 20 tỷ USD. Danh mục chịu thuế bao gồm nhiều mặt hàng thuộc các lĩnh vực như thép, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và đồ điện tử. Đây là những ngành chịu ảnh hưởng đáng kể từ các biện pháp thuế của Washington.

Các biện pháp trên được Canada đưa ra để đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ USD hàng hóa Canada, có hiệu lực từ ngày 22/8. Ottawa cho biết các mức thuế trả đũa không áp dụng đối với hàng hóa Mỹ đang trên đường vận chuyển vào Canada tại thời điểm biện pháp có hiệu lực.

Căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng trong những tuần gần đây. Thủ tướng Canada Mark Carney tuần trước kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump nghiêm túc trong đàm phán, trong khi Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích Canada và các chính sách thương mại của nước này, trong đó có các quy định có liên quan đến việc bảo vệ tiếng Pháp và văn hóa Quebec, tỉnh có cộng đồng nói tiếng Pháp lớn nhất Canada.

Trong một diễn biến liên quan, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/9, ngay trước khi Canada áp các biện pháp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng đe dọa cấm hãng sản xuất máy bay Canada Bombardier bán sản phẩm tại thị trường Mỹ, trừ khi doanh nghiệp này chuyển hoạt động sản xuất máy bay sang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cấm hãng sản xuất máy bay Canada Bombardier bán sản phẩm tại thị trường Mỹ. Ảnh: Bombardier.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump gây sức ép với hãng Bombardier. Hồi tháng 1, ông từng đe dọa thu hồi chứng nhận đối với một số mẫu máy bay Bombardier và áp thuế 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada, trong bối cảnh tranh cãi liên quan việc Canada cấp chứng nhận cho một số mẫu máy bay của hãng Mỹ Gulfstream. Những biện pháp này sau đó không được thực hiện.

Ngọc Liên

Nguồn: The Guardian/France 24.