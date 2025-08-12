Cận cảnh Airbus A321NX - Mẫu tàu bay thân hẹp hiện đại nhất Airbus của Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways chính thức đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên - mẫu tàu bay thân hẹp hiện đại nhất của Airbus, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Không chỉ là bước khởi đầu của đội bay hiện đại, tàu bay này còn đánh dấu sự xuất hiện của bộ nhận diện thương hiệu giàu cảm xúc – được lấy cảm hứng từ “đặc sản” hoàng hôn của đảo Ngọc.

Ngày 10-8, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển – đã chính thức đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên trong đội bay. Đây là mẫu tàu bay thân hẹp hiện đại nhất của Airbus, mới 100% từ nhà máy tại Hamburg (Đức), mở đầu cho hành trình 8 tàu bay sẽ lần lượt cất cánh trong năm 2025.

Tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO2 và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.

Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chính là hình ảnh nhận diện thương hiệu trên thân tàu – một thiết kế được chăm chút để vừa nổi bật trên bầu trời, vừa gắn kết cảm xúc của hành khách với vẻ đẹp Phú Quốc.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ vĩ của hoàng hôn và bình minh Phú Quốc, thiết kế tàu bay của Sun PhuQuoc Airways chọn hai gam màu chủ đạo: đỏ Flame Scarlet (tông đỏ trầm rực rỡ và sang trọng) và vàng cam ánh kim.

Nếu tông đỏ tượng trưng cho khát vọng, năng lượng và sự chuyển động mạnh mẽ, thì vàng cam ánh kim lại mang đến cảm giác ấm áp, tích cực – như ánh mặt trời sưởi ấm mọi hành trình bay. Hai gam màu hòa quyện tạo nên một lớp áo đặc trưng dễ nhận diện và giàu cảm xúc.

Trên nền trắng, dòng chữ “SUN PHUQUOC” nổi bật với sắc đỏ đặc trưng, liền kề quốc kỳ Việt Nam- như một tuyên ngôn tự hào về thương hiệu Việt.

Điểm nhấn tinh tế nằm ở chữ “Q” được tạo hình như mặt trời đang mọc lên từ biển đảo, với phần chân chữ được cách điệu mang hình dáng của Phú Quốc – gợi nhắc và như một lời mời gọi du khách tới hòn đảo đang được mệnh danh một trong những điểm đến ngắm hoàng hôn và bình minh đẹp nhất thế giới

Phần đuôi tàu bay tạo điểm nhấn thị giác với biểu trưng 9 cánh hoa vàng kim đại diện cho 9 phẩm chất dịch vụ, 9 kết nối và 9 điểm chạm trong hành trình bay cùng Sun PhuQuoc Airways. Trên thân tàu bay, những cánh hoa chuyển sắc thành vàng cam ánh kim hiện đại, tỏa rạng rực rỡ như ánh mặt trời – thể hiện tinh thần tiên phong và phong cách thị giác khác biệt của hãng. Tạo hình này cũng không chỉ giúp tăng nhận diện thương hiệu từ xa mà còn hài hòa với cảnh quan biển trời – nơi Sun PhuQuoc Airways cất cánh.

Tàu bay được thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy cảm hứng, hướng tới sự thanh thoát và thân thiện – thể hiện rõ mô hình mà hãng hướng tới là “hãng hàng không nghỉ dưỡng dành cho mọi người”, nơi cảm xúc, bản sắc Việt và dịch vụ quốc tế cùng cất cánh.

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: “Mỗi chuyến bay là một hành trình thăng hoa trong từng cảm xúc. Thiết kế tàu bay của chúng tôi không đơn thuần để nhận diện, mà để hành khách cảm thấy được chào đón, trân trọng và an tâm từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân lên tàu bay”.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10/2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

