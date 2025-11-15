Cán bộ, Nhân dân tổ dân phố số 8, phường Bỉm Sơn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 15/11, các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân tổ dân phố (TDP) số 8, phường Bỉm Sơn.

Các đại biểu và Nhân dân dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Tiên Phong, cùng các đại biểu và Nhân dân TDP số 8 đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của TDP thời gian qua.

TDP số 8 hiện có 420 hộ với 1.370 nhân khẩu. Những năm qua, Nhân dân trong TDP luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện TDP chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo; có 365 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 330 hộ đạt danh hiệu gia đình thể dục thể thao. Khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán bày tỏ vui mừng được về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân TDP số 8, đồng thời mong muốn thời gian tới Ban Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu phố. Người dân đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng khu phố ngày càng khởi sắc.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đinh Tiên Phong, trao tặng cán bộ, Nhân dân TDP số 8 bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn”.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Bỉm Sơn quan tâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu trong lời nói và hành động theo phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân”, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, phấn đấu xây dựng TDP 8 cũng như tất cả các khu dân cư trên địa bàn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đinh Tiên Phong trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Bỉm Sơn

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Sáng là hộ nghèo ở TDP Phú Vinh.

Tại ngày hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán đã trao tặng cán bộ, Nhân dân TDP số 8 bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; trao quà và 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Sáng, hộ nghèo ở TDP Phú Vinh.

Phan Nga