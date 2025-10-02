Cán bộ, hội viên phụ nữ hỗ trợ tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão số 10

Những ngày qua, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã sát cánh cùng lực lượng chức năng gồng mình giúp dân chống bão. Sau bão, hàng nghìn chị em lại tiếp tục tích cực ra quân vệ sinh môi trường, hỗ trợ các gia đình hội viên bị thiệt hại dọn dẹp, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Với phương châm: “Nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, chị em xã Luận Thành đã cùng nhau dọn vệ sinh. Những lớp bùn đất dày đặc ngập ngụa trên khắp các tuyến đường, trong nhà dân, trường học, điểm công cộng... đã được chị em gạt sạch sẽ.

Hội phụ nữ cơ sở còn vận động, hỗ trợ nước khử khuẩn, nước lau sàn, bột giặt, bàn chải... để tặng các hộ gia đình khử trùng, vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm, phòng chống dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Xã Thạch Quảng giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm

Với tinh thần “Ở đâu khó, ở đó có phụ nữ”, tranh thủ thời tiết nắng ráo, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Các Sơn đã giúp nhiều hộ gia đình phơi lúa bị ướt ngập nước để giữ lại lương thực sau lũ.

Mặc dù không mưa, nhưng mực nước vẫn dâng cao ảnh hưởng đến các trang trại chăn nuôi, hội viên phụ nữ Xã Yên Trường đã giúp gia đình hội viên di chuyển 4.000 con gà lên cao, giảm thiệt hại đáng kể.

Hội phụ nữ xã Hoằng Phú hỗ trợ công dọn nhà cho gia đình hội viên bị sập nhà, tốc mái do mưa bão số 10.

Ngay chiều 2/10, các chi Hội phụ nữ xã Lam Sơn đã tổ chức thu gom phế liệu, vừa dọn vệ sinh môi trường sau bão, vừa gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo và trao kinh phí mua bê sinh kế cho 3 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 10 triệu đồng.

Trong những ngày tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khẩn trương tham gia vệ sinh môi trường tại những địa bàn ngay sau khi nước rút, kịp thời hỗ trợ gia đình hội viên sớm tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lê Hà