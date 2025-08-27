Cán bộ Công an xã Hiền Kiệt bị thương khi giúp dân chống bão số 5

Trong lúc cùng Đoàn công tác của xã Hiền Kiệt hỗ trợ di dời tài sản của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 5 đến nơi an toàn, Trung úy Lê Ngọc Vũ, cán bộ Công an xã Hiền Kiệt bị thương khi bất ngờ bị đất đá sạt lở.

Công an xã Hiền Kiệt thăm hỏi, tặng quà hộ dân sơ tán ra khỏi vùng bị sạt lở.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa có nhiều điểm sạt lở gần khu vực dân cư. Để hỗ trợ Nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, Công an xã đã triển khai, phân công lực lượng tham gia các trực chốt tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở trên địa bàn.

Nhân dân trên địa bàn xã Hiền Kiệt thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Ngọc Vũ.

Sáng 26/8, trong khi đang vận động và hỗ trợ hộ gia đình anh Vi Văn Sự ở bản Ho, xã Hiền Kiệt đi sơ tán thì bất ngờ taluy cạnh nhà sạt lở. Tổ công tác chốt tại bản Ho đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hiền Kiệt nhanh chóng đưa gia đình anh Sự ra ngoài an toàn. Trong khi đang sơ tán người và tài sản, đất đá sạt lở xuống đã va đập vào đồng chí Trung úy Lê Ngọc Vũ và một chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt. Đồng chí Vũ bị thương ở cánh tay và chân.

Nghe tin đồng chí Lê Ngọc Vũ bị thương, nhiều bà con Nhân dân trên địa bàn xã Hiền Kiệt đã đến Trạm y tế xã thăm, cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Hiền Kiệt đối với Nhân dân trong phòng, chống bão số 5 cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản cho Nhân dân. Việc làm này của Công an xã Hiền Kiệt đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Thái Thanh (CTV)