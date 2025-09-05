Cán bộ biên phòng tăng cường xây dựng xã biên giới

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường về xã đã góp phần quan trọng củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM, đồng thời tích cực vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân góp sức xây dựng khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.

Trung tá Lâu Văn Lâu, cán bộ tăng cường phát triển kinh tế xã Pù Nhi cùng Đồn Biên phòng Pù Nhi trao con giống cho bà con địa phương.

Tháng 7/2024, Trung tá Lê Hữu Nghị, Đồn Biên phòng Pù Nhi được tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn. Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, cùng với tập thể Đảng bộ xã Nhi Sơn, Trung tá Lê Hữu Nghị đã khuyến khích động viên Nhân dân phát triển các mô hình sản xuất, vận động các nguồn lực để thực hiện các công trình XDNTM. Đồng chí đã tích cực tuyên truyền để người dân tham gia phát triển kinh tế và đưa một số mô hình kinh tế để Nhân dân thực hiện. Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền, đồng chí Nghị là cán bộ năng động, có sự đổi mới trong tư duy và cách làm việc, góp phần đưa xã Nhi Sơn từ xuất phát điểm thấp đến nay là một trong những xã điểm trong XDNTM.

Chia sẻ về công việc của mình tại địa phương, Trung tá Lê Hữu Nghị cho biết: "Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy xã, cán bộ biên phòng, tôi luôn ý thức trách nhiệm trong việc giữ vững niềm tin của Nhân dân, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân và bộ đội biên phòng (BĐBP). Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bản thân xác định cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, với mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân tốt hơn, để đời sống Nhân dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm".

Trong 21 xã không thực hiện sắp xếp, Tam Chung là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát (cũ), có diện tích gần 66km2, dân số 4.527 người, có hơn 90% người dân là đồng bào Mông, nhiều bản xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn. Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí cán bộ biên phòng làm phó bí thư đảng ủy, đồng thời nghiên cứu bố trí cán bộ biên phòng làm chủ tịch UBND xã biên giới, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tiến hành khảo sát, lựa chọn nhân sự, địa bàn và chức danh địa phương đang có nhu cầu tăng cường cán bộ BĐBP. Trung tá Nguyễn Văn Dũng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh được tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Chung. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng chí đã kiên trì bám dân, bám bản, chủ động tìm cách làm, mô hình sản xuất mới để phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào ở biên giới. Cùng với việc nhân rộng, phát triển các mô hình hỗ trợ sản xuất cho người dân, đồng chí đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi tập quán sản xuất của bà con, khơi dậy ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhiều mô hình phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng, như: mô hình phát triển chăn nuôi bò sinh sản giống bản địa; mô hình chăn nuôi gà bán chăn thả; mô hình chuyển giao và ứng dụng kỹ thuật sản xuất rau an toàn...

Tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, Trung tá Lâu Văn Lâu được giữ chức cán bộ tăng cường phát triển kinh tế xã Pù Nhi. Đồng chí đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình vườn rau sạch tại bản Pù Toong, bản Cơm. Đồng thời, hướng dẫn bà con phát triển hệ thống vườn, ao, chuồng, nhất là thực hiện chăn nuôi theo hệ thống liên hoàn, kết hợp với trồng rau xanh, cơ cấu cây trồng đa dạng, phong phú về chủng loại, chú trọng xen canh gối vụ. Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho Nhân dân trên khu vực biên giới, Trung tá Lâu Văn Lâu đã tham gia tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa vùng đồng bào; về công tác đấu tranh phòng chống ma túy; một số vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; chống nạn tảo hôn; phòng chống mua bán người...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 cán bộ, sĩ quan biên phòng được phân công giữ các chức vụ ở 7 xã biên giới thuộc huyện Mường Lát (cũ). Ngoài ra, các đồn biên phòng còn phân công 34 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn bản biên giới và trên 200 đảng viên phụ trách hộ gia đình theo Chương trình 681. Họ luôn phát huy tốt vai trò quan trọng cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác tham mưu đối ngoại Nhân dân gắn với đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa