Campuchia tạo kỳ tích khiến U19 Việt Nam dừng bước tại giải U19 Đông Nam Á; Scaloni phủ nhận xin ý kiến Messi khi chỉ đạo Argentina

Timor Leste trở thành đối thủ mở màn của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026; Mourinho chính thức bắt đầu hành trình tái thiết Real Madrid; Neymar hồi phục tích cực, quyết tâm chinh phục World Cup cùng tuyển Brazil... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/6).

Campuchia tạo kỳ tích khiến U19 Việt Nam dừng bước tại giải U19 Đông Nam Á

Tối 9/6, trận hòa kịch tính 2-2 trước Australia tại lượt cuối bảng C đã giúp U19 Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Campuchia có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng U19 Đông Nam Á. Ảnh: BTC.

Dù bị dẫn trước hai bàn từ sớm, các học trò của HLV Yasuhiro Yoshida đã thi đấu kiên cường để lội ngược dòng giành 1 điểm quý giá. Kết quả này đồng nghĩa với việc U19 Campuchia có 4 điểm, trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó chính thức loại U19 Việt Nam khỏi giải đấu.

Tại bán kết, U19 Campuchia sẽ đối đầu với Thái Lan, trong khi Australia chạm trán chủ nhà Indonesia. Đây là một cột mốc lịch sử đầy tự hào của bóng đá trẻ Campuchia.

Timor Leste trở thành đối thủ mở màn của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Brunei ở trận lượt về play-off tối 9/6 (thắng chung cuộc 6-1), đội tuyển Timor Leste đã chính thức giành tấm vé cuối cùng tham dự vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Với kết quả này, Timor Leste sẽ gia nhập bảng A cùng Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận ra quân làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7 tới.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu với Singapore, Indonesia và Campuchia. Với mục tiêu tiến vào bán kết và bảo vệ thành công chức vô địch, đây sẽ là những thử thách quan trọng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Mourinho chính thức bắt đầu hành trình tái thiết Real Madrid

Sau khi cuộc bầu cử chủ tịch kết thúc, HLV Jose Mourinho đã chính thức bắt tay vào công việc tại Real Madrid với mục tiêu xây dựng đội hình cho mùa giải 2026-2027.

HLV Jose Mourinho trong trận AS Roma thắng Sheriff Tiraspol 3-0 ở lượt cuối bảng G Europa League trên sân Olimpico, Rome ngày 14/12. Ảnh: AFP

Ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là hoàn thiện bộ khung đội hình, tập trung gia cố hàng thủ với việc chiêu mộ Ibrahima Konate và Denzel Dumfries, đồng thời tìm kiếm thêm các mảnh ghép ở vị trí tiền vệ.

Mang theo ê-kíp cộng sự thân tín, Mourinho đặt quyết tâm chinh phục chức vô địch Champions League để làm dày thêm di sản cá nhân. Ông cũng nhấn mạnh triết lý kỷ luật, đặt tinh thần tập thể lên trên cái tôi cá nhân, đồng thời lên kế hoạch đưa tài năng trẻ Nico Paz trở lại Bernabeu để tăng cường sức mạnh chuyên môn và tài chính.

FIFA thu hồi suất mua vé World Cup của CĐV Iran

Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) thông báo FIFA đã thu hồi toàn bộ phân bổ vé dành cho người hâm mộ nước này tại vòng bảng World Cup 2026. Quyết định gây sốc được đưa ra ngay trước thềm giải đấu, trong bối cảnh mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Ehsan Hajisafi cùng các tuyển thủ Iran tới Tijuana, Mexico ngày 7/6. Ảnh: AP

Bên cạnh vấn đề vé, đội tuyển Iran còn gặp khó khăn lớn khi nhiều nhân sự quan trọng trong bộ máy hỗ trợ vẫn chưa được Mỹ cấp thị thực, buộc đội bóng phải đóng quân tại Mexico và chịu quy định nhập cảnh nghiêm ngặt: chỉ được đến Mỹ trong ngày thi đấu.

Phía Iran cáo buộc Mỹ chính trị hóa thể thao, trong khi Mỹ khẳng định kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh quốc gia, tạo nên tình cảnh bất ổn cho hành trình của Iran tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Scaloni phủ nhận xin ý kiến Messi khi chỉ đạo Argentina

HLV Lionel Scaloni vừa lên tiếng đính chính những thông tin sai lệch cho rằng ông luôn phải xin ý kiến Lionel Messi trước mọi quyết định chuyên môn tại đội tuyển Argentina.

Báo Tây Ban Nha Marca được cho là tờ báo mà Scaloni nhắc đến trong việc bóp méo phát biểu của ông. Ảnh chụp màn hình

Nhà cầm quân 48 tuổi khẳng định đây là sự bóp méo từ truyền thông quốc tế đối với câu trả lời của ông trong một cuộc phỏng vấn trước đó. Scaloni nhấn mạnh Messi chưa bao giờ can thiệp vào công việc của HLV, đồng thời khẳng định quyền quyết định đội hình luôn thuộc về ông.

Lionel Messi trên sân tập của tuyển Argentina ở sân Kyle Field, College Station, Texas, Mỹ ngày 5/6/2026. Ảnh: Reuters

Sự việc này xuất phát từ cách diễn giải thiếu chính xác từ tờ Marca, vô tình gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Messi. Trước thềm World Cup 2026, Scaloni xác nhận Messi sẽ đá chính trong trận giao hữu với Iceland để duy trì phong độ.

Neymar hồi phục tích cực, quyết tâm chinh phục World Cup cùng tuyển Brazil

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa xác nhận tiền đạo Neymar đang hồi phục chấn thương bắp chân rất khả quan, đúng với lộ trình y tế dự kiến.

Neymar vẫy chào khán giả ở trận giao hữu giữa tuyển Brazilv và Panama hôm 31/5 (Ảnh: Getty).

Ngôi sao 34 tuổi này gặp chấn thương từ giữa tháng 5 và đã bỏ lỡ hai trận giao hữu gần nhất. Mặc dù khả năng ra sân trong trận mở màn bảng C gặp Morocco vào cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ, sự trở lại của Neymar vẫn được HLV Carlo Ancelotti đặt nhiều kỳ vọng.

Với vị thế thủ lĩnh tinh thần của “Selecao”, đây được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Brazil. Người hâm mộ đang rất mong chờ anh kịp bình phục để cùng đội nhà chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 24 năm.

HS