Cấm sử dụng 40 hóa chất trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn từ ngày 15/5

Bộ Y tế đã ban hành danh mục 40 hóa chất không được sử dụng và 87 hóa chất nguy hiểm phải công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 05/2026/TT-BYT ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Nội dung chính gồm 2 danh mục: danh mục hóa chất không được sử dụng và danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin.

Theo đó, danh mục hóa chất không được sử dụng trong các chế phẩm này gồm 40 hóa chất, như Acephate, Aldrin, Beta-cyfluthrin, Chlorpyrifos ethyl, Diazinon, Dieldrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene...

Bên cạnh đó, danh mục hóa chất nguy hiểm phải công bố thông tin gồm 87 hóa chất, trong đó có Acetic acid, Allethrin, Alpha-Cypermethrin, Benzalkonium chloride, Beta-cypermethrin, Bifenthrin...

Về trách nhiệm thực hiện, Căn cứ vào yêu cầu thực tế và thực tiễn quản lý Cục Phòng bệnh đề xuất Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (nếu có).

Ngoài ra, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp số đăng ký lưu hành mới đối với chế phẩm có chứa hóa chất chưa có trong danh mục công bố tại Phụ lục II, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh), kèm hồ sơ đăng ký lưu hành mới của chế phẩm đó.

Thông tư cũng quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn có chứa hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/5/2026.

