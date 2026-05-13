Đề xuất phạt đến 26 triệu đồng đối với hành vi thay đổi khả năng nhận diện biển số xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đề xuất tăng mức phạt tiền lên đến 20.000.000 - 26.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe ô tô. Quy định này nhằm siết chặt quản lý, hạn chế việc che biển số, cố tình thay đổi thông tin để né phạt nguội.

Theo đó, bổ sung đề xuất phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe.

Căn cứ theo điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 3 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe lần 3 có quy định như sau:

Điều 13. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây

“b) Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe hoặc sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Dự thảo được xem xét để phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/7/2026. Đây là biện pháp mạnh tay hơn so với các quy định cũ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông và đảm bảo hiệu quả của hệ thống phạt nguội trên toàn quốc.

