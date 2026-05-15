Bắt đầu từ hôm nay (15/5), hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

(Baothanhhoa.vn) - Từ hôm nay, 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó, nhiều hành vi vi phạm liên quan thuốc lá được quy định cụ thể, từ hút thuốc tại địa điểm cấm, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi... có hiệu lực.

Cụ thể, căn cứ tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi liên quan đến thuốc lá như: Bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi bị phạt đến 5 triệu đồng; Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể bị phạt đến 40 triệu đồng; Ép buộc người khác sử dụng thuốc lá bị phạt tới 1 triệu đồng...

Xem toàn văn Nghị định 90/2026/NĐ-CPtại đây.

Tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuế và những điều cần lưu ý

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/5, Cục Thuế thông tin cho biết thời gian gần đây, quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt khi nhu cầu đi lại, công tác, du lịch, học tập ở nước ngoài ngày càng tăng. Nhiều...
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đề xuất tăng mức phạt tiền lên đến 20.000.000 - 26.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe ô tô. Quy định này nhằm siết...
(Baothanhhoa.vn) - Không né tránh những hạn chế trong công tác thi hành án dân sự (THADS), THADS tỉnh đã chủ động nhận diện những "điểm nghẽn" để tìm lời giải dứt điểm cho những hồ sơ tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các vụ việc tín dụng, ngân hàng vốn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, trong đó đáng chú ý là các quy định mới liên quan hoạt động thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội và nền tảng trực...
