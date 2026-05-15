Bắt đầu từ hôm nay (15/5), hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Từ hôm nay, 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó, nhiều hành vi vi phạm liên quan thuốc lá được quy định cụ thể, từ hút thuốc tại địa điểm cấm, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi... có hiệu lực.

Cụ thể, căn cứ tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi liên quan đến thuốc lá như: Bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi bị phạt đến 5 triệu đồng; Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể bị phạt đến 40 triệu đồng; Ép buộc người khác sử dụng thuốc lá bị phạt tới 1 triệu đồng...

