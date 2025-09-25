CAHN thắng nghẹt thở; Liverpool, Arsenal gặp khó ở Carabao Cup

Futsal Việt Nam toàn thắng, giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026; Liverpool, Arsenal gặp khó, Man City dễ thở ở vòng 4 Carabao Cup; Alvarez lập hat-trick, Antony tỏa sáng ở cúp châu Âu... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (25/9).

Liverpool, Arsenal gặp khó, Man City dễ thở ở vòng 4 Carabao Cup

Vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh Carabao Cup 2025/26 chứng kiến những chiến thắng thuyết phục của các ông lớn. Man City vượt qua Huddersfield 2-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và Savinho, Tottenham nhẹ nhàng hạ Doncaster Rovers 3-0, còn Arsenal đánh bại Port Vale 2-0 với các pha lập công của tân binh Eberechi Eze và Leandro Trossard.

Phil Foden (trái) và Savinho cùng ghi bàn trong trận Man City thắng Huddersfield 2-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn. Ảnh: ESPN

Tottenham mừng bàn ấn định tỷ số của Brennan Johnson trong trận thắng Doncaster Rovers 3-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn. Ảnh: PA

Liverpool cũng giành vé đi tiếp khi thắng Southampton 2-1, trong khi đương kim vô địch Newcastle khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận thắng 4-1 trước Bradford City.

Ngay sau loạt trận này, lễ bốc thăm vòng 4 đã diễn ra, mang đến nhiều cặp đấu đáng chú ý. Arsenal sẽ chạm trán Brighton, còn Liverpool phải tiếp đón Crystal Palace. Newcastle gặp Tottenham tại St. James’ Park, Chelsea đối đầu Wolves, Grimsby Town – “ngựa ô” từng loại Man United – thử sức trước Brentford.

Man City gặp được đối thủ dễ thở ở vòng 4 tới.

Derby xứ Wales giữa Wrexham và Cardiff City cũng hứa hẹn kịch tính, trong khi Fulham gặp Wycombe. Man City có phần dễ thở hơn khi chỉ làm khách trên sân Swansea. Các trận vòng 4 sẽ khởi tranh từ ngày 27/10.

Kết quả bốc thăm vòng 4 Carabao Cup: Arsenal vs Brighton Grimsby Town vs Brentford Swansea City vs Manchester City Newcastle United vs Tottenham Hotspur Wrexham vs Cardiff City Liverpool vs Crystal Palace Wolverhampton Wanderers vs Chelsea Wycombe Wanderers vs Fulham

Alvarez lập hat-trick, Antony tỏa sáng ở cúp châu Âu

Rạng sáng 25/9, Julian Alvarez trở thành tâm điểm khi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại châu Âu, giúp Atletico Madrid thắng kịch tính Rayo Vallecano 3-2 ở vòng 6 La Liga.

Alvarez giải cứu Atletico Madrid.

Tiền đạo người Argentina ghi bàn ở các phút 15, 80 và 88, trong đó pha lập công cuối cùng đến từ cú sút xa đẹp mắt. Đây là cú hat-trick đầu tiên của Alvarez kể từ khi sang châu Âu, giúp Atletico chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng và vươn lên vị trí thứ 8 La Liga.

Antony vỡ òa cảm xúc sau khi ghi bàn.

Cũng trong rạng sáng 25/9, Antony ghi dấu ấn với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Betis hòa Nottingham 2-2 ở vòng phân hạng Europa League. Cựu cầu thủ MU kiến tạo cho Cedric Bakambu mở tỷ số, rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa ở phút 84. Trận này, Nottingham chơi lấn lướt nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn Betis giành lại 1 điểm quan trọng trên sân nhà.

HLV Polking: “Đừng nói CLB CAHN thắng may mắn”

Trên sân Hàng Đẫy tối 24/9, Công an Hà Nội (CAHN) chật vật đánh bại Dynamic Herb Cebu (Philippines) 1-0 nhờ bàn thắng phút 89 của Cao Quang Vinh, qua đó giành 3 điểm đầu tay tại bảng A Cup CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Cao Pendant Quang Vinh lập công, CLB Công an Hà Nội giành 3 điểm trước đội bóng Philippines. (Ảnh: VFF).

Dù kiểm soát bóng vượt trội 84%, tung ra 29 cú sút, CAHN vẫn bế tắc phần lớn thời gian trước hàng thủ kiên cường của đối thủ. Những sự thay đổi nhân sự trong hiệp hai, đặc biệt là sự góp mặt của Văn Đức, Đức Nam và Quang Vinh, đã mang lại đột biến cho đội chủ nhà.

Sau trận, HLV Polking khẳng định chiến thắng không hề may mắn mà là thành quả của sự áp đảo và nỗ lực tập thể, đồng thời khen ngợi màn trình diễn của trung vệ trẻ Phạm Lý Đức và sự kinh nghiệm của Đình Trọng.

HLV Polking phủ nhận CLB CAHN thắng may mắn.

Trong khi đó, HLV Glenn Ramos của Cebu tỏ ra tiếc nuối vì bàn thua cuối trận, nhưng vẫn đánh giá cao sức mạnh và chất lượng của CAHN. Ở lượt tiếp theo ngày 3/12, CAHN sẽ làm khách Buriram United trong trận đấu then chốt quyết định cơ hội vượt vòng bảng.

Futsal Việt Nam toàn thắng, giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026 sau chiến thắng 4-0 trước Liban ở lượt trận cuối bảng E vòng loại tại Trung Quốc. Trước đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã lần lượt vùi dập Hong Kong 9-1 và chủ nhà Trung Quốc 7-2, khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trong trận quyết định, dù chỉ cần hòa để đi tiếp, Việt Nam vẫn chơi tấn công áp đảo và sớm dẫn 3-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Đa Hải, Mạnh Dũng và Minh Quang. Sang hiệp hai, Ngọc Ánh ghi bàn ấn định tỷ số sau khi Liban bị thẻ đỏ.

Với 9 điểm tuyệt đối, Việt Nam giành ngôi nhất bảng và thẳng tiến tới vòng chung kết tại Indonesia (diễn ra từ 27/1 đến 7/2/2026).

Tin vắn nổi bật U17 Hà Nội vượt qua U17 SHB Đà Nẵng 2-1, còn U17 Thép Xanh Nam Định thắng U17 Thể Công Viettel 4-3 trên chấm luân lưu. Hai đội sẽ gặp nhau ở chung kết Giải U17 quốc gia 2025 ngày 26-9. (Ảnh: VFF). FIFA vừa thảo luận đề xuất mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội theo kiến nghị từ CONMEBOL, nhằm giúp Nam Mỹ đăng cai nhiều trận hơn. Tuy nhiên, ý tưởng này gặp phản đối từ UEFA và CONCACAF. Jose Mourinho bị cựu danh thủ Sinan Engin cáo buộc dàn xếp để Fenerbahce bị loại Champions League, nhằm sang Benfica. Mourinho phủ nhận, cho biết chỉ nhận lời mời sau khi Benfica sa thải HLV Bruno Lage.

